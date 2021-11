Le Brésil se qualifie pour le Qatar avec six matchs avant les qualifications

11/12/2021 à 04:50 CET

Le Brésil a sué ce jeudi pour vaincre une Colombie farouche et continue sa marche triomphale dans les éliminatoires sud-américains, grâce au solitaire à la fois de Lucas Paqueta, qui a permis à Canarinha d’assurer sa présence à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec six matchs d’avance.

Avec assistance de luxe de Neymar, le troisième de ces tours qualificatifs, le milieu de terrain de l’Olympique de Lyon a débloqué à la 71e minute un Je le trouve rugueux, gris et sans rythme à la Neo Química Arena de Sao Paulo.

Après une première partie très discrète, l’équipe de Tite s’est réactivée avec le billets de Vinícius Júnior et Antony, qui a révolutionné le jeu et ruiné le bon travail défensif de l’équipe de Reinaldo Rueda.

L’équipe colombienne a eu ses opportunités en première mi-temps, mais le soufflet a manqué en seconde et maintenant elle sera obligée de battre le Paraguay à Barranquilla pour ne pas se compliquer la vie. Le Brésil affrontera l’Argentine, à San Juan.

Avec ce triomphe, Le Brésil reste invaincu et leader absolu des qualifications sud-américaines, avec 11 victoires et 1 nul en 12 tours.

Sa classification est un fait. La Colombie chute provisoirement de la quatrième à la cinquième place, qui donne le droit de jouer un repêchage. Il compte 16 points et une séquence inquiétante : trois nuls et une défaite. Quatre matchs sans marquer de buts.

La Canarinha a pris la barre du match sur la piste rapide, mais il lui était difficile de démarrer le moteur par la froide nuit de Sao Paulo. La Colombie, bien fermée avec une ligne de quatre défenseurs et cinq milieux de terrain, ne leur a pas laissé de répit. Marquage fort et pas un millimètre d’espace.

Bien que la première réalisation ait été un tir de loin de Barrios, Le Brésil a continué à consolider sa domination inerte. Il a fallu un monde aux hommes de Tite pour atteindre la zone de David Ospina, en partie grâce à l’excellent travail défensif des caféiculteurs.

Il manquait aussi de joie, de verticalité et de créativité. Il a montré sa pire version. Quand Neymar est inspiré parvient à résoudre ces problèmes. Aujourd’hui, le 10 ne l’était pas et il a même déraillé.

La Colombie a poursuivi son plan. Duván Zapata l’avait dans un obusier qui est parti près de l’horizontale et Jefferson Lerma a failli ne pas finir une pièce répétée.

Le jeu devenait parfois difficile. Il y avait des interruptions sans fin, plusieurs rebonds entre les joueurs et quelques regards difficiles.

Au milieu de cette tension, dans l’une des rares transitions rapides du Brésil, Danilo il s’est précipité sur la ligne de fond et a tiré le bâton, après la touche d’un rival et Marquinhos a réussi à casser l’égalité d’une tête franche sur corner.

Le Tricolore a également mis en garde avec un bonne conduite de Square Luis Díaz a terminé depuis l’extérieur de la surface. Son tir, puissant et proche du poteau, a glacé le sang des supporters vert-jaune.

La Colombie s’est reposée avec les devoirs faits; Le Brésil, avec tout à faire, bien que plein de chocs sur le banc.

Tite a admis l’un d’eux dans l’intervalle. C’était au tour de Vinícius Júnior. Fred était celui qui a été sacrifié. L’entraîneur a passé son premier changement, curieusement avec un joueur qui n’a mentionné que la blessure de Roberto Firmino.

Pour sa part, L’ensemble de Reinaldo Rueda n’a pas changé le scénario. Eh bien, reprenez-vous et résistez. Chaque fois que Neymar a attrapé le ballon, il y avait trois hommes autour de lui.

Mais Tite a de nouveau secoué le shaker peu de temps après avec Antony et Matheus Cunha. Le nouveau front d’attaque a donné un nouveau look au quintuple champion le monde, désormais plus électrique.

Le but ne s’est pas fait attendre. Marquinhos récupéré dans la médullaire et connecté avec Neymar, qui a d’abord infiltré Paquetá. Le milieu de terrain lyonnais a aussi tiré en premier battre Ospina pour briser l’égalité.

Le but a mis fin au duel. La Colombie n’avait plus de force après l’énorme effort fourni et Le Brésil était satisfait avec la classification dans votre poche.

– Fiche technique:

1. Brésil : Alisson ; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro ; Casemiro, Fred (m.46, Vinícius Júnior), Lucas Paquetá (m.85, Fabinho) ; Raphinha (d.63, Antony), Gabriel Jesus (d.63, Matheus Cunha) et Neymar.

Entraîneur : Tite

0. Colombie : David Ospina ; Daniel Muñoz (m.77, James Rodríguez), Davinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica (m.55, Gustavo Cuéllar) ; Wilmar Barrios (d.77, Luis Muriel), Jefferson Lerma, Yairo Moreno; Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz (m.65, Roger Martínez) et Duván Zapata (m.65, Miguel Borja).

Entraîneur : Reinaldo Rueda

But : 1-0, m.71 : Lucas Paquetá.

Arbitre : le Chilien Roberto Tobar a réprimandé Mojica, Barrios, Fred, Cuadrado, Neymar, Casemiro et Vinícius Júnior.

Incidents : match de la treizième journée des tours qualificatifs sud-américains de la Coupe du monde au Qatar, disputé au stade Neo Química Arena, dans la ville de Sao Paulo, devant 22 080 spectateurs. Plusieurs supporters ont envahi l’herbe en fin de match.