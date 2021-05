Le Brésil supprime tous les blocages FAI sur les sites YouTube de streaming

L’automne dernier, dans un contexte de répression de grande envergure contre les sites Web d’extraction de flux YouTube ainsi que les sociétés de «faux flux», l’industrie de la musique a contraint les fournisseurs de services Internet brésiliens à bloquer plusieurs des anciennes plates-formes. Mais maintenant, suite aux manœuvres juridiques de Yout, un tribunal de São Paulo a ordonné à ces FAI de débloquer les services.

En 2020, des tribunaux et / ou des professionnels des forces de l’ordre en Allemagne, au Brésil et ailleurs ont pris des mesures pour réduire la prévalence des entreprises qui gonflent artificiellement le total des flux de pistes, et la police de Mumbai a lancé en août une enquête criminelle sur le rappeur Badshah (dont le «Paagal») piste en 2019 a battu de manière controversée le record YouTube existant pour un premier visionnage de 24 heures) pour avoir prétendument acheté de fausses pièces de théâtre.

De plus, le géant russe de l’extraction de flux FLVTO.biz a officiellement adressé une requête à la Cour suprême dans sa bataille juridique très médiatisée contre la RIAA, tandis que Yout, le ripper de flux basé à Hartford, dans le Connecticut, a poursuivi l’organisation en octobre 2020.

En gardant ces points à l’esprit, il convient également de rappeler que les efforts de l’industrie de la musique pour éliminer les plates-formes de manipulation de flux et les sites d’extraction de flux, loin de ralentir en 2021, pourraient bien s’être accélérés. Janvier a entraîné une injonction contre un autre fournisseur allemand de faux flux, et la Haute Cour britannique a ordonné en février aux FAI de bloquer quatre services d’extraction de flux – le même mois où YouTube lui-même a saisi le domaine d’un ripper de flux.

Cependant, comme mentionné initialement, la campagne apparemment réussie contre l’extraction de flux et la manipulation de flux a frappé quelque chose d’un hic au Brésil, car un tribunal a demandé aux FAI de débloquer les rippers de flux YouTube, y compris Yout.

Ce dernier était l’une des plus d’une douzaine d’entités que les FAI brésiliens ont reçu l’ordre de bloquer l’automne dernier, selon TorrentFreak, et comme la cause et la partie derrière l’interdiction nationale n’étaient pas immédiatement claires, Yout a rapidement enrôlé un cabinet d’avocats local pour fournir une assistance.

Les détails divulgués dans la confrontation RIAA-Yout précédemment mise en évidence aux États-Unis mettent en lumière les nuances de l’interdiction, qui résultait d’une demande d’enquête criminelle de l’organisation anti-piratage de Pro-Música Brasil, APDIF. Le parquet a ensuite reçu l’autorisation d’une interdiction de 180 jours (puis d’une prolongation de 30 jours) dans le cadre de cette enquête, selon la même source.

Mais un tribunal de São Paulo a refusé la demande des procureurs de prolonger l’interdiction pour un autre semestre, révèlent de nouveaux documents, car ils n’ont pas encore déposé d’accusations pénales contre les rippers – bien qu’ils puissent le faire à l’avenir, c’est à noter.

Le juge président a également ordonné au bureau du procureur de la République d’informer les rippers YouTube concernés de la décision – et, à son tour, du fait qu’ils sont désormais en mesure de reprendre leurs activités au Brésil, qui possède la plus grande industrie musicale de tous les pays d’Amérique du Sud. , selon le rapport mondial 2020 de l’IFPI. Vous avez reconnu et célébré la nouvelle dans un tweet en portugais.

Par ailleurs, les principaux labels ont intenté une action en justice au début du mois contre Vimeo en Italie et Sony Music a acquis en avril la société de musique indépendante Som Livre basée à Rio de Janeiro pour plus d’un quart de milliard de dollars.

La couverture continue de Digital Music News sur la protection de la propriété intellectuelle et les litiges est sponsorisée par Pro Music Rights.