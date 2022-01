Le Brésil suspend sept permis d’exploration aurifère dans une région de l’Amazonie

02/01/2022 à 13:03 CET

Redaction

Le gouvernement brésilien a suspendu cette semaine sept autorisations qu’elle avait accordées à des sociétés minières pour explorer de potentielles mines ou filons d’or dans une région hautement préservée de la forêt amazonienne, et près de la frontière avec la Colombie et le Venezuela.

Le gouvernement du président Jair Bolsonaro, qui défend l’exploitation minière même dans les réserves indigènes d’Amazonie, a décidé de suspendre les licences accordées après le rejet des organismes de réglementation eux-mêmes et les vives critiques des écologistes.

L’annulation des permis est contenue dans un décret publié au Journal officiel et signé par le Ministre en chef du Cabinet de sécurité institutionnelle de la Présidence, Augusto Heleno Ribeiro, un général de réserve devenu l’un des principaux collaborateurs du leader de l’extrême droite brésilienne.

Les autorisations, selon Efe, ont été accordées il y a quelques semaines par Ribeiro lui-même, malgré le fait que son cabinet est responsable des questions de sécurité de la présidence et n’est pas lié au domaine des mines et de l’énergie, et a suscité une vive polémique car ils permettent la recherche de minéraux dans l’une des zones les plus préservées de l’Amazonie.

Abattage d’arbres au Brésil | Shutterstock

Ribeiro a signé les deux décrets, à la fois celui qui a autorisé l’exploration minière et celui qui a suspendu les permis, en sa qualité de secrétaire exécutif du Conseil de défense nationale, un organe qui conseille la présidence sur les questions de souveraineté et de défense.

Une zone spécialement préservée

Las siete autorizaciones concedían a empresas mineras derechos para buscar oro en diferentes áreas de interés en la región conocida como Cabeza de Cachorro, en jurisdicción de Sao Gabriel da Cachoeira, municipio amazónico del estado de Amazonas que cuenta con algunas de las áreas selváticas mejor preservadas del Pays.

Les domaines d’intérêt des mineurs, en plus, Ils sont proches des frontières du Brésil avec la Colombie et le Venezuela et d’importantes réserves indigènes et environnementales.

Sao Gabriel da Cachoeira est considérée comme l’une des municipalités les plus importantes pour les peuples autochtones du pays car elle possède des réserves de 23 groupes ethniques différents.

Dans le décret publié ce lundi, Ribeiro reconnaît que les autorisations qu’il a accordées ont été remises en cause non seulement par la Fondation nationale indienne (Funai) et l’Institut Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité (ICMBio) -tous deux étatiques- mais aussi par l’Agence nationale des mines ( ANM), régulateur du secteur.

Le Parquet a ouvert une enquête pour analyser l’origine et la légalité de l’autorisation accordé par Ribeiro en raison des risques environnementaux générés par les mesures.

Déforestation | .

Selon des versions de presse, les procureurs qui ont demandé l’ouverture de l’enquête soupçonnent que les autorisations cherchent à préparer le terrain pour permettre l’exploitation minière dans les réserves indigènes d’Amazonie, une promesse de campagne de Bolsonaro.

La déforestation avance

Le Brésil a été l’un des pays les plus interrogés lors de la conférence sur le changement climatique COP26 en raison du manque de contrôle dans la destruction de l’Amazonie, ce qui a également conduit certains pays européens à menacer d’opposer leur veto à la ratification de l’accord de libre-échange entre l’Union Europe. et Mercosur.

La déforestation en Amazonie a atteint des niveaux record dans le gouvernement Bolsonaro et Il a atteint 13 235 kilomètres carrés entre août 2020 et juillet 2021, la plus grande zone dégradée sur une période de douze mois au cours des 15 dernières années.

Selon une étude publiée la semaine dernière par l’organisation de défense des droits humains Instituto Socio Ambiental (ISA), la déforestation dans les zones protégées de l’Amazonie brésilienne au cours des trois années du gouvernement de Bolsonaro a augmenté de 79%, par rapport aux ravages enregistrés entre 2016 et 2018.