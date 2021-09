Le Brésil suspend ses exportations de bœuf après la découverte de la maladie de la vache folle – prévision de la crise mondiale de l’approvisionnement | Sciences | Nouvelles

in

Le ministère de l’Agriculture du pays a déclaré qu’un arrêt des exportations de bœuf commencerait immédiatement. Le Brésil est le premier exportateur mondial de bœuf, la Chine étant son plus gros client. La suspension temporaire a été prise en vertu d’un protocole bilatéral existant entre les deux pays, mais le ministère a souligné qu’il n’y avait “aucun risque pour la santé humaine ou animale”.

L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), communément appelée maladie de la vache folle, est une maladie neurodégénérative incurable et invariablement mortelle des bovins.

Plus tard au cours de la maladie, la vache devient incapable de fonctionner normalement.

La propagation aux humains peut se produire en mangeant des aliments contaminés, ce qui entraînerait une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).

En 2019, 232 personnes dans le monde sont tombées malades de la vMCJ et, malheureusement, elles sont toutes décédées.

Les deux cas au Brésil ont été qualifiés d’« atypiques » puisque la maladie est apparue « de manière spontanée et sporadique, sans lien avec l’ingestion d’aliments contaminés ».

Ils ont été identifiés lors d’inspections sanitaires dans les États du Minas Gerais et du Mato Grosso chez des bovins âgés.

La maladie de la vache folle est apparue pour la première fois au Royaume-Uni dans les années 80 et s’est propagée à de nombreux pays d’Europe et du monde, provoquant l’inquiétude des consommateurs et déclenchant une grave crise dans l’industrie bovine.

La maladie a été largement répandue par les agriculteurs qui nourrissaient le bétail avec de la farine de viande et d’os d’animaux morts et infectés.

Et les tensions persistantes entre l’Australie et la Chine pourraient aggraver la situation.

L’ancien président de Meat and Livestock Australia et éleveur du nord du Queensland, Don Heatley, a déclaré: “Dans des circonstances normales, si un problème comme celui-ci survenait, vous vous attendriez à ce qu’il y ait un effet d’entraînement au profit de l’Australie.

« Je serais un peu incertain quant à essayer de prévoir exactement comment les Chinois [government] réagirait à la situation et l’une des questions clés est de savoir combien de temps cette interdiction d’exporter en provenance du Brésil restera en vigueur ? »