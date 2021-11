Le Brésil, une menace constante en tant que visiteur

18/11/2021 à 11:10 CET

Le Brésil de Tite a fait match nul (0-0) contre l’Argentine lors de la 13e journée de la phase de groupes des Éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec le match nul, le Brésil a signé un total de 15 matches consécutifs sans défaite : C’est la meilleure séquence depuis le Brésil lui-même (15) entre 1954 et 1993.

Les Latino-Américains, qui ont été la première équipe sud-américaine à se qualifier et la quatrième dans le reste du monde, Ils ont une fois de plus montré leur autorité à l’extérieur de chez eux et ont sauvé un match nul contre l’Argentine de Leo Messi.: C’est le deuxième match de toute la phase de groupes qui ne se termine pas par une victoire du Brésil.

15 – Le Brésil accumule 15 matchs sans défaite à l’extérieur lors des Éliminatoires d’Amérique du Sud. Il s’agit de la plus longue séquence sans défaite à l’extérieur d’une équipe dans l’histoire de la compétition, égalant celle réalisée par l’équipe brésilienne elle-même entre 1954 et 1993. Envahisseur. pic.twitter.com/JVcfS495LH – OptaJavier (@OptaJavier) 17 novembre 2021

L’équipe brésilienne a signé 35 points sur 39 possibles et est l’une des équipes sud-américaines les plus en forme aux côtés de l’Argentine. Il a inscrit 27 buts pour et seulement quatre contre durant toute la phase de qualification : l’autorité des hommes de Tite est absolue depuis le début..

Le Brésil et l’Argentine, en Coupe du monde 2022 au Qatar

Les deux équipes les plus historiques d’Amérique du Sud ont déjà leur laissez-passer et ont rejoint Allemagne, Danemark, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse et Pays-Bas, ainsi que le Qatar hôte, en tant que premières équipes classées pour la nouvelle Coupe du monde au Qatar 2022, qui se jouera à l’hiver de l’année prochaine.

Le bloc de Tite, en fait, est l’un des deux grands favoris pour le titre aux côtés de la France de Didier Deschamps, qui est l’actuel champion du monde après avoir remporté le titre lors de l’édition 2018. L’Argentine, pour sa part, se situe dans la deuxième étape avec des équipes comme l’Espagne, l’Angleterre ou l’Allemagne.