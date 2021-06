Le Brésil va tester avant un Pérou en crise

17/06/2021 à 8h00 CEST

Le Brésil a beaucoup en Amérique du Sud. Ce sont sept victoires consécutives en matchs officiels : six sur six en phase de qualification pour Qatar 2022 et un de plus lors des débuts de la Copa América contre le Venezuela (3-0) dans le groupe B. Tite Il avait déjà prévenu qu’il répéterait dans la première phase du tournoi, sans perdre l’essence de sa colonne vertébrale.

Et avec une équipe alternative, Canarinha affrontera le Pérou (à 2h00 CEST ce lendemain matin) dans une nouvelle version de ce qu’était la finale 2019, cette fois au stade Nilton Santos, à Rio de Janeiro. Il y a deux ans, les Brésiliens s’imposaient 3-1 et, en phase de groupes, battaient l’équipe menée par l’Argentin 5-0 Ricardo Gareca.

La Blanquirroja, qui s’est reposé le premier jour, a atterri au Brésil avec de nombreux doutes. Il est le bas des qualifications sud-américaines et l’ambiance n’est pas celle des meilleurs, après que plusieurs internationaux aient participé à ce qu’on a appelé au Pérou « le Covid-19 & rdquor; dans un permis délivré par Gareca, à Lima. L’une des conséquences est la peine infligée à la grotte, l’un des acteurs qui peuvent faire la différence pour ceux qui ont été vus sans masque et faisant leur truc sans distanciation sociale.

Le Brésil reposera Marquinhos, Casemiro, Richarlison et Gabriel Jesus. Il y aura une rotation sous les bâtons, où il pourrait entrer Ederson. Thiago Silva réapparaîtra après la blessure en finale de la Ligue des champions, Alex Sandro reviendra sur le côté gauche, et le double pivot serait formé par Fabinho Oui Fred. Up Neymar serait accompagné de Everton Cebolinha (Benfica) et Gabigol, qui a fait bon usage des minutes qui Tite il a concédé contre Vinotinto, marquant un but avec sa poitrine.

« Le Pérou, lors du dernier match contre l’Équateur pour se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, a joué très fort avec un bloc central, mais a également pris du recul pour exploiter les contre-attaques. C’est un nouveau Pérou, sans Farfán, ni Guerrero, ni Aquino, ni Flores, ni Avincula… il compte plusieurs joueurs débutants et est en cours de rénovation”, expliqué Tite qui est confiant de maintenir la séquence de victoires.

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES

BRÉSIL: Ederson; Danilo, Eder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro ; Fabinho, Fred Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Neymar et Gabigol.

PÉROU: Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram, Marcos López ; Renato Tapia, Yotun, Sergio Peña ; André Carrillo, Luis Ibérico et Lapadula.

Arbitre: Patricio Loustau (Argentine).

Stade: Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Horaire: À 02:00 CEST

La deuxième journée du groupe B est complétée par Colombie – Venezuela qui se déroule ce jeudi à Goiania (à 23h00 CEST), tandis que l’Equateur se reposera.