Le Brésilien Camilo Sanvezzo donne la victoire à Mazatlan sur Atlas

16/10/2021 à 6h47 CEST

. / Mazatlán

L’attaquant brésilien Camilo Sanvezzo a marqué un penalty à la 7e minute et lui a donné ce vendredi le Victoire 1-0 contre le Mazatlán FC contre Atlas le treizième jour du tournoi Apertura 2021 de football mexicain. Los Rojinegros, qui a laissé passer l’occasion de se hisser en tête du tournoi, a subi le expulsion de Luis Reyes en 17e position. Mazatlán de l’entraîneur espagnol Beñat San José est passé de la quatorzième à la huitième place du classement, atteignant 17 points.

Le duel a commencé avec le penalty que Reyes a infligé à Brian Rubio. Sanvezzo a tiré au poteau droit du Colombien Camilo Vargas, qui, malgré deviner la direction du ballon, n’a pas empêché le 1-0 à la 7e minute. Après cela, Reyes a commis son deuxième balayage de la nuit, à Jorge Padilla, avec qui a reçu son deuxième carton jaune et a été expulsé à 17 ans.

Malgré un joueur de plus, Mazatlán a cessé d’attaquer et a donné le ballon à Atlas, qui a tenté d’égaliser avec des tirs du Colombien Julián Quiñones, Aldo Rocha et Diego Barbosa, qui sont passés à côté. Les Rojinegros sont restés l’équipe la plus dangereuse en seconde période, les Quiñones cherchant à égaliser, mais le gardien uruguayen Nicolás Vikonis a repoussé trois tirs du Colombien, dont un chilien. Pendant ce temps, Mazatlán a parié sur la contre-attaque et a raté des occasions avec des tirs d’Iván Moreno, du Colombien Michael Rangel et du Brésilien Giovanni Oliveira, qui ont dépassé la barre.

Deux heures plus tôt, le Mexicain Guillermo Martínez avait inscrit un but à la 87e minute qui lui a donné le Puebla victoire 0-1 chez Necaxa, qui s’est hissé à la onzième place du classement avec 15 points. La treizième journée a commencé jeudi avec la Match nul 1-1 entre Querétaro et Tijuana.

La journée reprendra samedi avec la visite de León à Monterrey de l’entraîneur Javier Aguirre, celle du leader America du stratège argentin Santiago Solari à San Luis, celle de Santos Laguna à Pachuca et des Tigres UANL au champion Cruz Azul. Samedi, la journée se terminera lorsque Pumas UNAM accueillera le Juárez FC et Guadalajara accueillera Toluca.