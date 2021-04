Le brevet d’Apple révèle un nouveau système pour prédire quand votre iPhone sera à court de batterie

Apple a travaillé sur de nouvelles façons de permettre aux utilisateurs d’en savoir plus sur la durée de vie de la batterie de leurs appareils, et il semble que la société envisage d’ajouter encore plus de fonctionnalités liées à iOS. L’Office américain des brevets et des marques a accordé cette semaine à Apple un brevet pour un nouveau système capable de prédire et d’avertir l’utilisateur lorsque la batterie de l’iPhone devrait s’épuiser.

Comme l’a noté Apple Insider, le brevet est décrit comme un «conseil intelligent pour facturer une notification». Au lieu d’aider à préserver la durée de vie de la batterie interne comme le font déjà certaines fonctionnalités iOS, ce nouveau système aiderait les utilisateurs à savoir combien de temps la batterie durera pendant la journée en fonction de leur utilisation récente.

Sur les appareils actuels, l’utilisateur ne reçoit un avertissement de batterie faible que lorsqu’il atteint 20%, mais le brevet montre un moyen de rendre ces notifications plus intelligentes et personnelles. Bien que cela fonctionne bien dans la plupart des scénarios, Apple donne un exemple où l’utilisateur oublie de recharger le téléphone pendant la nuit et ne reçoit que l’alerte de batterie faible avant de partir travailler.

Souvent, une indication de «batterie faible» basée sur un seuil fixe de charge restante n’est pas reçue à temps pour que l’utilisateur puisse prendre une action corrective. Par exemple, si un utilisateur charge généralement son téléphone intelligent la nuit, mais oublie de le faire à une occasion, recevoir une indication «batterie faible» juste avant de partir travailler le lendemain ne laisse pas à l’utilisateur le temps de charger son téléphone avant le travail. .

Si vous êtes un utilisateur Mac, vous avez probablement remarqué que macOS montre l’autonomie estimée de la batterie aux utilisateurs – mais ce brevet décrit un système plus complexe que cela. Par exemple, il identifierait le comportement de l’utilisateur à différents jours de la semaine pour ajuster les alertes de batterie pour chaque jour. Le système fonctionnerait également en fonction de l’emplacement de l’utilisateur, mais Apple souligne que les données seraient traitées localement en raison de problèmes de confidentialité.

Etant donné un état de charge actuel d’un système informatique de dispositif de stockage d’énergie, une notification peut être envoyée à l’utilisateur s’il existe une forte probabilité que l’utilisateur ne parvienne pas au prochain temps de charge à haute probabilité. […] Cependant, si l’analyse des informations sur l’état de charge actuel et stocké indique que l’utilisateur ne se rendra pas à son prochain temps de charge à haute probabilité sans manquer d’énergie, le dispositif informatique peut afficher un conseil pour charger la notification à 10h00. pm, même si l’état de charge actuel est supérieur au seuil fixe de 10% d’énergie restante.

Bien que les brevets déposés par Apple ne soient pas nécessairement utilisés, la société a récemment ajouté un nouvel outil de recalibrage de la batterie pour les utilisateurs d’iPhone 11 avec la version bêta d’iOS 14.5. De plus, iOS montre également la capacité maximale de la batterie interne de l’appareil, il ne sera donc pas surprenant qu’Apple introduise une fonctionnalité comme celle-ci décrite dans le brevet avec iOS 15.

