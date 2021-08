Le brevet de Huawei pousse la conception d’écrans incurvés vers un nouvel extrême

in

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

TL;DR

Un brevet Huawei a révélé un design de smartphone à écran incurvé radical. L’écran s’enroule autour des deux bords du téléphone et sert également de boutons virtuels.

Les écrans incurvés sont devenus un incontournable des produits phares haut de gamme de Huawei, mais ils sont plus esthétiques que pratiques. Cependant, un nouveau brevet suggère que les futurs téléphones Huawei pourraient pousser cette conception à l’extrême tout en ajoutant de l’utilité.

Repéré par LetsGoDigital, le brevet décrit un écran qui occupe l’avant et les côtés du téléphone. Le ruban de l’écran sur chaque bord contient également des commandes tactiles, remplaçant les boutons physiques de volume, d’alimentation et de déclenchement. Les bordures de l’écran seraient sensibles à divers niveaux de pression.

Notamment, Huawei a ajouté des boutons virtuels au Mate 30 Pro, mais le système était compliqué et inutile. Heureusement, il est revenu aux boutons physiques un an plus tard.

Brevet d’écran incurvé Huawei : le pour et le contre

L’utilisation de l’écran de cette manière a ses avantages. Alors que les boutons physiques sont principalement limités à des fonctions uniques, le concept de Huawei pourrait permettre à son téléphone d’ajuster les fonctionnalités en fonction de l’application, de l’activité ou de la situation en cours d’exécution. Je serais également esthétiquement frappant, surtout lorsque je regarde le téléphone de côté.

Les points négatifs ne peuvent cependant pas être ignorés. Huawei aurait besoin d’un rejet tactile intelligent pour empêcher les utilisateurs d’activer accidentellement les menus et les boutons virtuels. Comme l’écran sert également de boutons, laisser tomber ce téléphone serait un cauchemar.

Huawei n’est pas la première entreprise à imaginer un téléphone avec un tel design d’affichage. Xiaomi a récemment déposé un téléphone à quatre courbes et a également le Mi Mix Alpha enveloppant à son actif. En 2019, le concept d’écran « cascade » d’Oppo a fait ses débuts.

On ne sait pas si ou quand ce brevet Huawei pourrait figurer sur un smartphone prêt à l’emploi. Ce brevet a été déposé en 2019, la société y travaille donc depuis un certain temps. Cependant, trois ans plus tard, l’industrie échange lentement les écrans incurvés contre ceux qui se replient.

Mais que pensez-vous de la conception brevetée de l'écran incurvé de Huawei ?