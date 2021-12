Le brevet de transfert de données optique d’Apple pourrait permettre des communications ultra-rapides

Un brevet de transfert optique de données d’Apple accordé hier pourrait faciliter les communications ultra-rapides entre les appareils. Le brevet indique que la technologie pourrait offrir des vitesses de transfert de « térabits par seconde »…

Le transfert optique de données n’est bien sûr pas nouveau. Il peut être utilisé à la fois au niveau du réseau, en utilisant un câble à fibre optique, et à la maison, via des connexions à fibre optique dans les systèmes hi-fi connus sous le nom de TOSLINK. L’avantage des connexions optiques par rapport aux câbles en cuivre dans ce contexte est que ces derniers ne souffrent pas d’interférences RF ou de boucles de masse.

Les communications optiques sans câble sont également bien établies. En effet, mon premier système de messagerie entièrement mobile en 1999 utilisait la communication infrarouge entre un Psion 5mx et un Nokia 7110.

Cependant, le transfert de données optiques sans câble est très sensible à l’alignement, et c’est le problème que le brevet d’Apple cherche à résoudre.

Brevet de transfert optique de données Apple

L’entreprise explique le problème.

Un dispositif électronique peut comprendre un système de communication optique en espace libre pour transmettre, recevoir ou échanger sans fil des données avec un autre dispositif électronique. Dans certains cas, le système de communication optique peut être configuré pour être directionnel (par exemple, en visibilité directe) afin d’augmenter les taux de transfert de données, pour augmenter la confidentialité du transfert de données, ou pour tout autre objectif approprié. Cependant, un système de communication optique directionnel en espace libre conventionnel dépend exceptionnellement d’un alignement précis des dispositifs de communication. En tant que tels, les systèmes de communication optique en espace libre conventionnels ne peuvent pas être incorporés dans des dispositifs électroniques portables qui peuvent être déplacés ou repositionnés de temps à autre.

En d’autres termes, tout ce qui n’est pas aligné de manière optimale peut réduire considérablement les vitesses de transfert.

Ce qu’Apple a inventé, c’est une lentille mobile à chaque extrémité, de sorte que chaque appareil puisse modifier l’alignement du signal optique, en utilisant le retour de l’autre pour atteindre les vitesses de transfert les plus élevées possibles.

Procédé d’exploitation d’un système de communication optique en espace libre avec un dispositif source et un dispositif de point d’extrémité, le procédé comprenant les opérations consistant à : changer une position d’une lentille mobile positionnée sur une diode laser dans le dispositif source selon un motif ; surveiller la puissance de sortie d’une zone photosensible d’une photodiode dans le dispositif d’extrémité pour un maximum et, en réponse, envoyer un signal au dispositif source pour arrêter de changer une position de la lentille du dispositif source ; changer une position d’une seconde lentille mobile positionnée sur la photodiode dans le dispositif de point d’extrémité ; et surveiller la puissance de sortie d’une zone photosensible de la photodiode pour un autre maximum et, en réponse, arrêter le mouvement de la seconde lentille mobile.

Ou, traduit du langage des brevets, un appareil déplacerait son objectif jusqu’à ce que le deuxième appareil dise : « Stop, cette position donne les vitesses les plus élevées. » Ensuite, le deuxième appareil ferait la même chose, de sorte que les deux lentilles soient parfaitement alignées.

Apple affirme également que cette approche pourrait non seulement être plus rapide que les communications radio, mais également plus sûre, en raison de la proximité et de l’alignement minutieux requis.

Un système de communication optique directionnel en espace libre peut faciliter des taux de transfert de données accrus (par exemple, des dizaines de gigabits par seconde à des térabits par seconde), une confidentialité de transfert de données accrue et une sécurité de transfert de données accrue par rapport aux protocoles de communication de données de dispositif à dispositif conventionnels, tels que le Wi-Fi, les communications en champ proche ou le Bluetooth.

Nous incluons bien sûr notre clause de non-responsabilité habituelle concernant les brevets, selon laquelle Apple brevète un grand nombre de choses qui n’en font jamais des produits.

Via manifestement Apple. Photo : Avinash Kumar/Unsplash.

