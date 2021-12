Le brevet de Xiaomi pour un successeur de Mix Fold montre un composant clé du Galaxy Note

Le premier smartphone pliable de Xiaomi, le Mi Mix Fold, ressemblait à peu près au Samsung Galaxy Z Fold 2 lors de son lancement plus tôt cette année. Un nouveau brevet suggère que son successeur pourrait venir avec une pièce familière de la gamme Galaxy Note de Samsung.

Le document de brevet, déposé auprès de l’USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis), révèle un dispositif muni d’un stylet, selon MySmartPrice. Le stylet est apparemment fixé magnétiquement sur le côté gauche du smartphone, comme le montrent les croquis du document. Ainsi, la bascule du volume et le bouton d’alimentation se trouvent sur le côté droit de l’appareil.

Son mécanisme de pliage est identique à celui de son prédécesseur. Bien que le document de brevet ne révèle pas grand-chose sur le téléphone pliable, une rumeur précédente suggérait qu’il aurait quelques améliorations par rapport à son prédécesseur. D’une part, la charnière pourrait être plus rigide, ce qui la rend aussi durable que les meilleurs téléphones pliables de Samsung.

L’appareil pourrait également avoir un appareil photo principal de 108MP. Il peut également utiliser un écran interne à 120 Hz et un écran externe à 90 Hz construits par Samsung. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au modèle de première génération, qui n’a qu’un écran interne à 60 Hz.

Quant à son surnom, le brevet ne mentionnait pas spécifiquement le nom « Mix Fold 2 », et Xiaomi est resté muet sur son prochain téléphone pliable.

Il semble que 2022 verra une bataille croissante des pliables, avec de plus en plus d’entreprises intensifiant leurs efforts pour rester en tête de la concurrence. Par exemple, on dit que Samsung explore un nouveau design pour sa gamme Galaxy Z Fold, tandis que Motorola et Honor ont déjà annoncé leurs paris respectifs.

De plus, Xiaomi semble également travailler sur un prochain challenger Galaxy Z Flip 3. MySmartPrice a repéré une autre demande de brevet de Xiaomi montrant un téléphone pliable avec un design à clapet.

