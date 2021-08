Le brevet du troll Optis est coupé, mais réclame toujours des milliards à Apple

Apple a remporté une victoire partielle sur le troll des brevets Optis, lorsqu’une récompense de 506 millions de dollars a été réduite à 300 millions de dollars lors d’un nouveau procès pour dommages et intérêts.

Cependant, la bataille entre Apple et Optis continue, car ce dernier continue de tenter de réclamer jusqu’à 7 milliards de dollars au fabricant d’iPhone…

Contexte

Optis – un groupe de sociétés comprenant PanOptis Patent Management, Optis Cellular et Unwired Planet – a acheté cinq brevets LTE à Panasonic, Samsung et LG au cours de la période 2014 à 2017. Les sociétés qui achètent des brevets pour des choses qu’elles n’ont pas inventées, dans le seul but d’essayer de réclamer des droits de licence beaucoup plus élevés que ceux facturés par le propriétaire d’origine, sont connus sous le nom d’entités de revendication de brevets ou de trolls de brevets.

Les brevets en question sont des normes essentielles, ce qui signifie qu’il est impossible de fabriquer un appareil LTE sans incorporer la technologie brevetée. Cela signifie que les licences doivent être vendues selon des conditions FRAND : justes, raisonnables et non discriminatoires. Le problème avec cela, cependant, est qu’il n’y a pas de définition légale de ce que signifie FRAND, ce qui entraîne des batailles judiciaires lorsqu’un propriétaire de brevet considère que ses termes sont FRAND et qu’un titulaire de licence ne le fait pas.

Le district oriental du Texas est connu pour favoriser les trolls de brevets par rapport aux titulaires de licence, d’où de nombreuses poursuites judiciaires. Cela comprenait la réclamation d’Optis contre Apple.

Apple a fait valoir que les brevets étaient invalides, mais n’a pas réussi à convaincre un jury, qui a attribué à Optis 506 millions de dollars il y a un an. Apple a fait appel et un juge fédéral a annulé la sentence, statuant qu’un nouveau procès en dommages-intérêts devrait être organisé . C’est-à-dire que la décision selon laquelle Apple avait enfreint les brevets serait maintenue, mais un nouveau jury déciderait d’un montant révisé.

Le troll des brevets Optis voit son prix coupé

Bloomberg rapporte que le nouveau jury a réduit le prix à 300 millions de dollars.

Apple Inc. a été invité à payer 300 millions de dollars de redevances après un nouveau procès dans le cadre d’un litige concernant un brevet concernant la technologie sans fil utilisée dans ses iPhones et autres produits, dans le cadre d’un combat mondial avec une entreprise qui affirme détenir des brevets sur la norme cellulaire LTE. Le jury de Marshall, au Texas, a déclaré que PanOptis Patent Management et ses unités Optis Cellular et Unwired Planet devaient ce montant sous forme de somme forfaitaire pour couvrir l’utilisation passée et future de la technologie.

Des milliards encore en jeu

Cela ne met pas fin à l’affaire, cependant. Optis poursuit toujours Apple pour des sommes bien plus importantes dans d’autres pays. Un risque particulier pour Apple est la bataille judiciaire au Royaume-Uni. La Cour suprême du pays a récemment décidé que tout montant accordé par un tribunal britannique s’appliquerait dans le monde entier.

Apple a naturellement déclaré que cela était totalement déraisonnable et a affirmé qu’il quitterait le marché britannique plutôt que de payer une somme excessive. Le juge dans cette affaire était sceptique, mais l’avocat d’Apple a insisté sur le fait que cette option était sur la table.

Monsieur le juge Meade [said] « Il n’y a aucune preuve qu’il soit même possible qu’Apple quitte le marché britannique ? » L’avocate d’Apple, Marie Demetriou, a répondu : « Je ne suis pas sûre que ce soit juste… La position d’Apple est qu’elle devrait en effet pouvoir réfléchir aux conditions et décider s’il est commercialement juste de les accepter ou de quitter le marché britannique. Il peut y avoir des conditions fixées par le tribunal qui sont tout simplement inacceptables sur le plan commercial.

Comme nous l’avons noté à l’époque, cela souligne à nouveau la nécessité d’une réforme mondiale des brevets, de sorte que les brevets trop larges soient invalidés et que les trolls des brevets ne soient pas en mesure d’augmenter massivement les frais de licence pour les brevets essentiels aux normes.

