Le brevet OnePlus révèle les ambitions de l’entreprise en matière de téléphone pliable double

Un brevet OnePlus a émergé détaillant les ambitions possibles de la société en matière de téléphones pliables. L’appareil en question contient deux charnières et peut se replier en triangle si besoin est.

Le brevet décrit un téléphone pliable OnePlus qui utilise deux charnières au lieu d’une, le divisant en trois sections pliantes. La section la plus épaisse, qui abrite probablement la batterie et les composants internes essentiels, tourne autour de la plus grande charnière. Lorsque cette section principale est cachée, le téléphone peut être utilisé comme un sandwich en verre traditionnel. La deuxième charnière supporte deux sections plus minces. Lorsque ceux-ci sont dépliés, cela permet au téléphone de tripler efficacement sa zone d’affichage.

La conception de OnePlus présente également des avantages pratiques. Le téléphone peut se redresser en repliant ses écrans pour former un triangle. Pour éviter que les charnières ne s’affaissent dans leurs différentes configurations, OnePlus utilise des aimants activés par un curseur mécanique.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un pliable à double charnière. TCL a dévoilé un concept en 2019 qui se pliait et se dépliait sous la forme d’un Z. Samsung Display a dévoilé son idée d’écran pliable multiple plus tôt cette année. Alors que le facteur de forme permet apparemment aux fabricants de caser des écrans encore plus grands sur des téléphones pliables de poche, la charnière supplémentaire introduit un autre point de défaillance. La complexité des téléphones à triple pliage peut entraîner des prix catalogue encore plus élevés à un moment où les téléphones pliables traditionnels sont déjà considérés comme trop chers.

Bien sûr, il ne s’agit que d’un brevet déposé par OnePlus et les brevets ne garantissent pas nécessairement les produits de consommation. Il s’agit peut-être simplement de l’offre de OnePlus de réserver sa part de ce créneau. Mais n’excluez pas pour l’instant les plans pliables de l’entreprise, d’autant plus que les rumeurs de projets pliables de ses frères et sœurs BBK prennent de l’ampleur.

