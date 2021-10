Le Brexit a libéré la Grande-Bretagne de la main-d’œuvre étrangère bon marché, selon le chef du Trésor | Politique | Nouvelles

Dans sa première interview depuis qu’il a pris le poste de secrétaire en chef au Trésor dans le cadre du remaniement, Simon Clarke, l’adjoint de Rishi Sunak, a déclaré au Sunday Express que “les fondamentaux sont là” pour que la Grande-Bretagne réussisse et réalise le programme de mise à niveau de M. Johnson. Mais plus que que le député du mur rouge pense que le Brexit a donné au Royaume-Uni la chance d’avoir “un avenir prometteur” et de “dépasser les attentes” avec la reprise post-covid.

«Je pense que c’est une échappatoire de dire qu’il s’agit du Brexit. La vraie histoire du Brexit, je pense, ce sont déjà les opportunités qu’il a débloquées.

« Du programme de vaccins qui ne se serait tout simplement pas déroulé au rythme auquel il s’est produit si nous n’avions pas été membre de l’UE à des choses comme le programme de port franc qui fera une grande différence dans des domaines comme le mien.

« La réalité est que le secteur des poids lourds dans son ensemble a un profil d’âge plus avancé et il y a une pénurie de nouveaux entrants qui remonte bien au-delà des derniers mois. C’est aussi un défi structurel exacerbé par le covid.

« Il n’y a pas de retour en arrière sur le fait que nous devons mettre fin à la dépendance à l’égard d’une main-d’œuvre étrangère moins chère, c’est exactement la raison pour laquelle les gens ont voté pour quitter l’UE. Nous devons travailler dans le contexte qu’il s’agit d’un problème que nous devons résoudre à la maison. »

Le ministre procède actuellement à un examen pluriannuel majeur des dépenses, le premier depuis les élections, qui doit être dévoilé avec le budget à l’automne.

Cela implique des dizaines de réunions avec les ministres du département chaque semaine, chacun étant invité à lire un signe « gardez votre calme et continuez » avant d’entrer dans son bureau pour des entretiens difficiles afin de prendre des « décisions difficiles ».

M. Clarke a déclaré: «C’est la première occasion de se réinitialiser après le pic de la pandémie et de revenir à cette mission principale pour laquelle nous avons été élus.

«Cela a été la période la plus extraordinaire de la plupart de nos vies et il est indéniable que nous avons dépensé 400 milliards de livres sterling pour répondre à la crise de la covid et nous assurer que non seulement les services de santé sont correctement soutenus, mais aussi les familles, les communautés et les entreprises. sont pris en charge à ce moment-là.

“Cela a coûté très cher à l’Échiquier et c’est très grave.”

Mais il a poursuivi : « L’avantage est évidemment que nous sommes dans une situation où, grâce au programme de vaccination, nous sommes vraiment dans une situation où nous pouvons aller de l’avant.

« La situation de l’emploi est vraiment très solide. Il y a plus d’un million de postes vacants sur le marché du travail, le chômage a baissé sept mois de suite.

«Je suis assez optimiste, nous sommes dans une position où les prochaines années vont être très excitantes. Il y aura une chance de dépasser les attentes et de faire en sorte que le pays se sente très bien dans sa peau. Les fondamentaux sont bons.

Il a insisté sur le fait que malgré la récente augmentation de l’assurance nationale pour payer les soins et les arriérés du NHS, le parti “est absolument toujours le parti des impôts bas”.

Il a déclaré: «En fin de compte, l’une des raisons pour lesquelles je suis conservateur est que je pense que les gens savent instinctivement comment mieux dépenser leur argent pour leurs priorités que le gouvernement.

«Nous espérons tous que l’économie va croître et croître de manière robuste. Comme c’est le cas, réduire le fardeau fiscal de tous devrait être une priorité essentielle. Je sais que c’est quelque chose que la chancelière partage et que nous sommes fondamentalement déterminés à faire baisser le fardeau fiscal à mesure que la situation s’améliore. »

Lorsqu’il est devenu député de Middlesbrough et de South and East Cleveland en 2017, M. Clarke est devenu l’un de la nouvelle génération de députés conservateurs du mur rouge et a déclaré que le programme de mise à niveau lui tenait à cœur en tant que natif de Teessider.

Il a déclaré que chaque département doit définir comment il procédera à la mise à niveau dans des zones comme la sienne dans le nord-est qui ont été précédemment laissées pour compte.

Expliquant ce qu’il entend par nivellement, le ministre a déclaré: “Il s’agit de s’assurer que l’économie du nord et des Midlands se développe à un rythme plus rapide que nous ne l’avons vu auparavant et que nous n’avons pas une croissance si fortement biaisée vers Londres et le Sud Est.

« Bien plus que cela, je pense qu’il s’agit du potentiel humain de régions comme la mienne. Les chances de la vie doivent aussi changer.

“Ce n’est pas purement une question économique, il s’agit de services de santé et du système éducatif.”

Déjà, même s’il pense que les habitants du Nord-Est « marche un pouce plus haut » en raison des investissements, des emplois et des nouvelles industries qui sont arrivés dans la région.

“Ce qu’un domaine comme Teesside veut voir, c’est que nous soyons écoutés et fondamentalement le dernier gouvernement travailliste, bien que tant de ses personnalités éminentes soient venues de Teesside – Blair était Sedgefield, Milburn était Darlington, Mandelson était Hartlepool, Mowlam était Redcar – ils ne l’ont pas fait. n’écoute pas.

« Le Brexit a été le moment qui s’est cristallisé.

« Notre voix veut être entendue sur les questions sociales et culturelles, mais il s’agit d’opportunités. Obtenir ces emplois, des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés que Teesside appréciait lorsque nous avions un succès fantastique avec les produits chimiques, l’ingénierie de l’acier. Le Teesside de la génération de mes parents.