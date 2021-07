Le Brexit a ouvert la voie au super-État européen, affirme un diplomate de l’UE | Politique | Nouvelles

in

Joao Vale de Almeida a suggéré que de nouveaux projets de défense et le fonds de récupération des coronavirus de plusieurs milliards d’euros du bloc auraient pu être bloqués par le Royaume-Uni. Le haut diplomate a déclaré qu’il partageait des “doutes” sur le fait que ces propositions auraient été possibles sans le Brexit. S’exprimant lors d’un forum UE-Royaume-Uni, M. Vale de Almeida a déclaré: “Pour être très franc, je pense que l’UE a assez bien géré le Brexit en termes de progrès que nous avons pu faire en matière de défense et de sécurité, ce qui aurait peut-être été plus difficile à réaliser si le Royaume-Uni en était toujours membre.

« Si je regarde notre réaction à la crise de Covid – le programme Next Generation EU – qui a été qualifié de moment hamiltonien de l’histoire de l’UE.

« Cela aurait-il été possible si le Royaume-Uni faisait toujours partie de l’Union européenne ? Certains ont des doutes à ce sujet et je peux partager ces doutes. »

Beaucoup pensent que l’UE aurait été incapable de négocier son fonds de relance de 641 milliards de livres sterling avec la Grande-Bretagne toujours dans le bloc.

Dans le cadre de ce programme, la Commission européenne lève des fonds sur les marchés internationaux pour distribuer des subventions non remboursables et des prêts à faible coût aux régions et aux industries touchées par la pandémie.

M. Vale de Almeida a expliqué qu’à son avis, le Brexit a en fait renforcé l’UE.

Alors qu’il était ambassadeur du bloc auprès des Nations Unies à New York, il a suggéré que beaucoup de ses collègues demandent souvent quel État membre serait le prochain à quitter.

Il a ajouté : « Personne d’autre n’est parti, et si je fais confiance aux opinions publiques, personne ne veut partir, car les niveaux de soutien ont augmenté au lieu de baisser après le Brexit.

« Dans l’ensemble, je pense que nous avons assez bien géré le traumatisme du Brexit. C’est, bien sûr, une Union européenne différente sans le Royaume-Uni.

Mais M. Vale de Almeida a suggéré qu’une véritable évaluation des performances de l’UE après le Brexit ne serait pas possible avant l’année prochaine.

Pendant ce temps, les relations UE-Royaume-Uni continuent sur une route semée d’embûches en raison de la querelle sur les contrôles commerciaux pour l’Irlande du Nord.

Bruxelles a menacé de nouvelles poursuites judiciaires si la Grande-Bretagne ne mettait pas en œuvre les contrôles aux frontières mandatés par l’UE.

Le chef de l’UE pour le Brexit, Maros Sefcovic, a évoqué la perspective d’un futur conflit commercial si un accord ne pouvait être trouvé dans la dispute sur les contrôles douaniers.

Le vice-président de la Commission européenne a déclaré que le plus grand défi pour les relations entre le Royaume-Uni et l’UE était le manque de confiance.

S’exprimant lors d’un événement du Forum UE-Royaume-Uni, M. Sefcovic a déclaré : « La confiance est essentielle pour toute relation constructive, mais pour établir la confiance mutuelle en tant que partenaires, il faut d’abord travailler ensemble en coopération et éviter les surprises sous la forme d’actions unilatérales.

«Malheureusement, les mesures unilatérales prises par le gouvernement britannique en mars contredisaient cet esprit d’action commune si nécessaire et violaient clairement ce que nous avions convenu.

“En réponse, nous avons été contraints de lancer une procédure d’infraction et sans mesures satisfaisantes de la part du Royaume-Uni pour remédier à ces mesures, nous n’aurons pas d’autre choix que d’intensifier ces procédures judiciaires.”

Le Premier ministre Boris Johnson a menacé de déchirer le protocole d’Irlande du Nord à moins qu’un accord visant à alléger les formalités administratives de l’UE ne soit trouvé.

Downing Street craint que les contrôles douaniers n’aient creusé un fossé entre la région et le reste du Royaume-Uni et attisé les tensions dans les communautés loyalistes.

M. Sefcovic a insisté sur le fait que l’action en justice n’est pas « l’option préférée de l’UE ».

Il a déclaré qu’un accord négocié, comme la récente décision de retarder l’interdiction de l’UE sur la vente de saucisses britanniques en Irlande du Nord, est une solution beaucoup plus préférable.

Le diplomate slovaque a qualifié cette décision de concession et a déclaré que l’UE travaillait également dur pour modifier sa propre législation afin de protéger l’approvisionnement en médicaments de la région.

Mais il a refusé d’abandonner une proposition de l’UE demandant à la Grande-Bretagne de s’aligner sur les règles du bloc en matière de sécurité animale et alimentaire afin d’éliminer la majorité des contrôles aux frontières.

Pour éviter une frontière dure, l’Irlande du Nord reste effectivement dans le marché unique de l’UE, avec un certain nombre de contrôles sur les marchandises expédiées de la Grande-Bretagne continentale.