Le Brexit britannique explose alors que le Premier ministre présente un plan de 10 milliards de livres sterling pour que le Royaume-Uni devienne le « Qatar de l’énergie verte » | Sciences | Nouvelles

Le Premier ministre est apparu mardi au Global Investment Summit où, avec le cofondateur de Microsoft Bill Gates, il a promis d’investir dans les technologies vertes émergentes. Dans le cadre de l’engagement du gouvernement à lutter contre le changement climatique, le Royaume-Uni a attiré près de 10 milliards de livres sterling d’investissements étrangers qui élimineront progressivement l’utilisation de combustibles fossiles et renforceront le secteur des énergies renouvelables du pays. Le gouvernement a également conclu un accord avec la Fondation Bill et Melinda Gates pour financer un certain nombre de projets verts au cours des 10 prochaines années, en mettant l’accent sur le captage et le stockage du carbone, l’hydrogène et la durée de vie des batteries à long terme.

Le « partenariat révolutionnaire » se concentrera sur les technologies qui n’ont pas encore été commercialisées, le projet devant porter ses fruits dans les cinq prochaines années.

S’exprimant lors du sommet, qui se tient au Science Museum de Londres, le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni traversait une période d' »énorme transformation ».

Il a plaisanté en disant que le Royaume-Uni deviendrait le « Klondike de la capture du carbone » et le « Qatar de l’hydrogène ».

Johnson a déclaré: « La première est la révolution industrielle verte, le plan en 10 points, le nouveau décalogue que j’ai ramené du Sinaï l’année dernière, qui est aujourd’hui élaboré dans notre plan pour un net zéro, pour reconstruire plus vert.

LIRE LA SUITE: Poutine a déjoué après avoir proposé de «sauver» le Royaume-Uni de la crise du gaz

« C’était la première nation à s’industrialiser, à envoyer les panaches de fumée des Midlands.

« Nous avons été les premiers à tricoter le thé mortel au CO2 qui est maintenant à l’origine du changement climatique.

« Et nous avons donc la responsabilité de montrer l’exemple et nous le sommes.

« Nous sommes déjà l’Arabie saoudite de l’éolien, avec plus d’éolien offshore que partout ailleurs sur Terre. »

Le Premier ministre a également salué l’objectif du Royaume-Uni d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Dans le cadre de l’accord conclu avec la Fondation Gates, le gouvernement fournira 200 millions de livres sterling pour l’investissement du secteur privé, la fondation correspondant aux fonds.

Ensemble, le catalyseur d’énergie révolutionnaire de 400 millions de livres sterling accélérera la poussée du Royaume-Uni vers le zéro net.

Johnson a déclaré: « Nous n’atteindrons nos objectifs climatiques ambitieux que si nous développons rapidement de nouvelles technologies dans des domaines tels que l’hydrogène vert et les carburants d’aviation durables – des technologies qui semblaient impossibles il y a quelques années à peine.

« Avant la COP26, ce nouveau partenariat avec Catalyst renforce la vision du Royaume-Uni d’une révolution industrielle verte.

« Cela aidera à commercialiser des technologies innovantes à l’échelle mondiale tout en développant de nouvelles compétences et en créant des emplois de haute qualité à travers le Royaume-Uni. »

M. Gates a également déclaré : « Notre partenariat avec le Royaume-Uni accélérera le déploiement de ces solutions critiques, contribuant ainsi à les rendre plus abordables et accessibles.

« Afin d’atteindre zéro émission nette, nous devons réduire les coûts des technologies propres afin qu’elles puissent concurrencer et remplacer les produits à fortes émissions que nous utilisons aujourd’hui – j’appelle cette différence de prix la Green Premium.

« En travaillant avec des leaders des secteurs public et privé, y compris le Royaume-Uni, Catalyst sera un véhicule clé pour réduire les primes vertes, construire les industries propres de demain et créer des emplois durables dans les communautés du monde entier. »