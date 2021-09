Le Brexit change la donne ! Truss demande aux entreprises britanniques de se préparer à une nouvelle impulsion commerciale majeure | Politique | Nouvelles

Le secrétaire au Commerce international a déclaré que le Royaume-Uni était bien placé pour augmenter ses ventes avec les économies à la croissance la plus rapide au monde.

Dans un discours, elle dira que seule une entreprise sur dix exporte à l’étranger, mais cela devrait devenir «la norme».

L’établissement de liens commerciaux avec les pays de l’Est devrait jouer un rôle crucial dans le nivellement du pays en faisant baisser les prix et en augmentant les salaires.

“La voie de la relance économique ne réside pas dans le repli et le repli”, a déclaré Mme Truss au groupe de réflexion Policy Exchange.

Une analyse publiée aujourd’hui par le ministère du Commerce international a révélé que le centre de gravité économique mondiale s’éloigne de l’Europe au profit de l’Indo-Pacifique.

“Afin de saisir les opportunités de l’avenir, nous devons développer le commerce avec les régions du monde à la croissance la plus rapide tout en dynamisant le commerce numérique et les services – c’est exactement ce que nous faisons”, a déclaré Mme Truss avant le discours.

«Nous construisons un réseau mondial d’accords commerciaux de nouvelle génération qui sont avancés dans les services et le commerce numérique, et forgeons des liens économiques plus étroits avec les marchés d’Asie de l’Est et d’Asie-Pacifique.

« Nous savons que la demande de biens et services britanniques de haute qualité existe et qu’elle augmente, nous devons donc préparer les entreprises britanniques à l’exportation et renforcer les investissements étrangers dans tout le pays ; créer de nouveaux emplois, des entreprises et de la croissance.

Entre 2000 et 2019, la région a représenté la moitié de la croissance économique mondiale en termes réels, contre 10 % pour l’UE, selon le rapport Global Trade Outlook.

D’ici 2030, trois des quatre plus grandes économies du monde se trouveront dans la région indo-pacifique, selon les prévisions du rapport, la région devant représenter 56 % de la croissance du PIB mondial et 44 % de la croissance de la demande mondiale d’importations au cours du prochain 30 ans.

La demande de services numériques et financiers britanniques devrait doubler au cours de la prochaine décennie.

Le rapport a révélé que la part de l’UE et de l’Amérique du Nord dans la production mondiale devrait baisser dans presque tous les secteurs d’ici 2030.

Le commerce avec les pays à la classe moyenne croissante est considéré comme essentiel pour stimuler la croissance de la Grande-Bretagne dans les décennies à venir.

Mme Truss pense que l’augmentation du libre-échange avec ces pays conduira à des salaires plus élevés, à une croissance et à une productivité élevées dans les entreprises britanniques et à une répartition de la richesse à travers le Royaume-Uni.

Une source gouvernementale a déclaré : « Liz pense que plus de libre-échange et plus de libre entreprise peuvent aider à réduire l’écart entre Londres et le reste du pays en offrant des prix plus bas et des salaires plus élevés.

“Elle vise plus d’échanges avec les régions du monde à croissance rapide au-delà de l’Europe et se concentre sur les industries d’avenir telles que la science et la technologie en particulier comme la clé du nivellement.”

Le Royaume-Uni négocie actuellement pour rejoindre le groupe de 11 pays de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), qui comprend la Nouvelle-Zélande et l’Australie ainsi que le Canada, le Japon et Singapour.

Le bloc comprend certaines des plus grandes économies du monde ainsi que celles en croissance dans une région d’un demi-milliard d’habitants.