Le Brexit Court décidera de la Super League

01/04/2022

Le à 16:28 CET

.

Comme le rapporte le journal as, la Curie européenne participera avant la Coupe du monde au Qatar sur la question de savoir si l’UEFA a une position dominante sur les compétitions et s’il a le monopole de la Ligue des champions. À partir de votre décision, vous pouvez changer l’ordre du football en Europe et dans le reste du monde. Telle est l’ampleur de l’affaire qui sera étudiée par la Plénière du Tribunal de Luxembourg, la même qui a statué sur le Brexit.

L’Assemblée plénière de la Cour de justice de Luxembourg, composée de 27 juges et 11 procureurs généraux est composé de personnalités qui offrent des garanties absolues d’indépendance et d’une compétence reconnue. Représenter l’Espagne est le magistrat Maria Lourdes Arastey Sahun, qui est juge à la Cour administrative de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

La Super League a provoqué une confrontation entre l’UEFA et les grands clubs d’Europe et trois entités telles que le Real Madrid, Barcelone et la Juventus, continuent de persévérer dans le projet. Mais l’UEFA estime qu’il s’agit d’une compétition exclusive qui profite aux clubs les plus puissants, alors que le secrétaire général de la Superliga, Anas Laghrari, a donné une version inverse, arguant que l’objectif principal de la Superliga est de protéger le football européen et d’assurer la pérennité des clubs.

Reste à savoir ce que décide l’Assemblée plénière de la Curie d’Europe, qui sera prononcé au moyen d’une sentence. L’arrêt de la Cour de justice, qui créera une jurisprudence dans toute l’Europe, liera le reste des tribunaux nationaux qui connaissent un problème similaire dans l’UE. Ainsi, la décision de la Cour de Luxembourg sur le monopole de l’UEFA sur la Ligue des champions sera déterminante pour l’avenir de la compétition.