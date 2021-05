Le Brexit déborde alors que l’UE «se réconforte de ce que le Royaume-Uni a perdu» | UK | Nouvelles

L’accord commercial sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE n’a pas fait grand-chose pour apaiser le malaise entre Londres et Bruxelles. L’Irlande du Nord a été un problème clé, certains députés conservateurs fustigeant déjà le protocole qui a établi une frontière le long de la mer d’Irlande. Le pays a connu récemment des luttes d’importation et aussi de la violence dans les rues, et Bruxelles menace de poursuites judiciaires contre la décision du Royaume-Uni de retarder la mise en œuvre complète du protocole. Les pêcheurs français ont également menacé de bloquer les ports le mois dernier tandis que les pêcheurs britanniques ont vu leurs entreprises se débattre.

La pandémie a également vu l’UE menacer de bloquer les exportations de vaccins vers le Royaume-Uni, ce qui a été largement condamné.

Depuis janvier, de nombreuses personnes au Royaume-Uni ont fulminé face aux défis économiques créés par les nouvelles conditions alors que les exportations ont du mal à entrer en Europe.

Miriam González Durántez, avocate internationale et ancienne responsable de l’UE, a récemment affirmé que l’UE «se réconfortait de tout ce que le Royaume-Uni a perdu dans les négociations sur le Brexit».

Écrivant pour le Financial Times en janvier, elle a déclaré que le Royaume-Uni avait fini par ouvrir complètement son marché à tous les produits de l’UE, y compris l’agriculture, mais l’avait fait en échange du même accès au marché des services de l’UE que le bloc avait accordé aux pays. De l’autre côté du monde.

Cependant, l’expert a averti que l’UE souffrirait également des nouvelles conditions.

Elle a ajouté: “Mais les pertes du Royaume-Uni dans les négociations ne sont pas des victoires européennes. Elles sont un coup dur pour le Royaume-Uni, mais elles nuisent aussi à l’UE.”

Mme Durantez a averti que l’UE perdait toujours l’un de ses principaux acteurs économiques.

Un seul État membre de l’UE, le Danemark, obtient de meilleurs résultats que le Royaume-Uni en ce qui concerne la facilité de faire des affaires, selon le classement de la Banque mondiale.

En fait, les entreprises européennes se trouvent toujours confrontées à de multiples barrières sur leur propre marché unique, a souligné l’ancien responsable de l’UE.

Elle a conseillé à l’UE de répondre au Brexit en se concentrant sur l’amélioration du commerce entre les 27 États membres restants.

Mme Durantez a ajouté: “La sagesse conventionnelle est que, pour que l’UE prospère, le Royaume-Uni doit échouer. Mais peut-être qu’une concurrence difficile de la part du Royaume-Uni est exactement ce dont l’UE a besoin.”

Alors que les exportations au Royaume-Uni prennent un coup, la pression monte pour «rouvrir» l’accord commercial afin d’essayer de remédier à certaines des difficultés.

La viande et les fruits de mer, en particulier les exportations des petites entreprises, paient le prix le plus élevé pour l’accord sur le Brexit, et la pression augmente pour alléger le fardeau de la paperasserie.

Les entreprises allemandes habituées à l’approvisionnement au Royaume-Uni paient désormais des coûts plus élevés et recherchent ailleurs des partenaires plus fiables.

Les normes alimentaires pourraient également faire dérailler les négociations commerciales en cours entre le Royaume-Uni et l’Australie.

Le radiodiffuseur australien ABC a rapporté récemment que l’analyse du gouvernement britannique prévoyait une augmentation de la production économique britannique d’un cinquième d’un pour cent.

Ils ont toutefois ajouté: «On s’attend à ce que les avantages pour l’Australie soient considérablement plus importants, les producteurs australiens de bœuf et d’agneau espérant un accès considérablement accru au marché britannique.

“Mais les agriculteurs britanniques ont fait pression sur Westminster pour exiger que toutes les importations de viande australienne respectent les normes élevées en matière d’environnement et de bien-être animal imposées aux produits locaux.

«Le National Farmers Union a déclaré au gouvernement britannique que les agriculteurs australiens peuvent profiter des hormones et des médicaments vétérinaires interdits en Grande-Bretagne.

“Des préoccupations similaires ont également été soulevées par la National Sheep Association.”