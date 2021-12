Le Brexit explose alors que la Grande-Bretagne s’apprête à rejoindre le bloc commercial de 9 TRN « Le meilleur endroit au monde pour investir » | Politique | Des nouvelles

Écrivant pour le Daily Express, Mme Trevelyan a déclaré que les travaux seraient intensifiés sur les accords avec l’Inde, les États du Golfe, le Mexique, le Canada et le bloc de libre-échange du Pacifique de 9 000 milliards de livres sterling.

Un accord avec la Nouvelle-Zélande devrait être signé peu après la conclusion d’un accord-cadre en octobre.

Mme Trevelyan a déclaré que 2021 était l’année où « nous avons montré que le Royaume-Uni est toujours le meilleur endroit au monde pour investir » avec un accord commercial conclu avec l’Australie et une stratégie d’exportation visant 1 000 milliards de livres sterling de ventes internationales d’ici la fin de la décennie.

« Et nous ne faisons que commencer », a-t-elle ajouté. « 2022 sera l’année où nous nous mettrons vraiment au travail, car nous ouvrons encore plus d’opportunités à travers le monde.

« Ce sera une année cinq étoiles pour le commerce international, où nous travaillerons sur des accords avec l’Inde, les États du Golfe, le Mexique, le Canada et les 500 milliards de consommateurs de l’énorme Partenariat transpacifique. »

Elle a ajouté : « Donc 2021 a été une bonne année pour le Royaume-Uni, mais 2022 va être une excellente année. Nous pouvons, nous devons et nous reconstruirons en mieux de tout ce que nous avons vécu pendant la pandémie. »

La Grande-Bretagne a signé son premier accord commercial complet en tant que nation indépendante au début du mois après avoir conclu un accord avec l’Australie pour éliminer les tarifs commerciaux.

On espère que cela ouvrira la voie au Royaume-Uni pour rejoindre 11 pays du Partenariat transpacifique, qui comprend la Nouvelle-Zélande et l’Australie ainsi que le Canada, le Japon et Singapour.

Le bloc comprend certaines des plus grandes économies du monde ainsi que celles en croissance dans une région d’un demi-milliard d’habitants.

Les chefs d’entreprise ont appelé le gouvernement à se concentrer sur la stimulation des exportations des petites entreprises.

Marco Forgione, directeur général de l’Institute of Export & International Trade, a déclaré : « Les deux dernières années ont été difficiles pour les exportateurs britanniques, en particulier les petites entreprises, mais ils ont fait face.

« Soixante-cinq pour cent des entreprises que nous avons interrogées le mois dernier ont entrepris cette année une formation supplémentaire pour leurs employés afin de les aider à mieux commercer.

«Nous aimerions que le gouvernement aide les petites entreprises à se former et à s’éduquer pour tirer parti des opportunités de l’économie mondiale.

« Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne devrait mettre le commerce international dans une case marquée « trop difficile » – ce n’est pas le cas si vous savez comment. »

Mark Littlewood, directeur général de l’Institute of Economic Affairs, a déclaré: «Nous devrions être en mesure de mettre complètement la pandémie derrière nous au début de 2022. Cela devrait enfin donner au gouvernement la bande passante dont il a besoin pour vraiment se concentrer sur les opportunités de Brexit.

« Cela signifie redoubler d’efforts pour devenir une véritable nation commerciale libre – rejoindre le Partenariat du Pacifique et conclure des accords à travers le monde qui vont bien au-delà des accords de reconduction que nous avons hérités de l’UE.

« Nous devrons jouer aux échecs multidimensionnels, en nous impliquant dans une myriade de négociations simultanément – y compris l’objectif clé d’améliorer le commerce avec les économies géantes de l’Inde et des États-Unis.

« Avec le spectre de l’inflation qui guette l’économie mondiale, le Royaume-Uni a besoin d’une stratégie pour essayer de faire baisser les prix. Cela signifie comprendre que les tarifs sur les importations sont une taxe sur les consommateurs britanniques, et non sur les producteurs étrangers. La poursuite d’une véritable approche de libre-échange est le meilleur antidote à l’inflation et une recette pour un rebond impressionnant après le cauchemar covid «

Le député conservateur Andrew Bridgen a déclaré : « Il est crucial qu’à mesure que l’économie mondiale s’ouvre, nous soyons aux avant-postes et livrons la Grande-Bretagne mondiale.

« Le Brexit est peut-être un mot interdit, mais nous devons maximiser les avantages et les accords de libre-échange en font partie intégrante. »