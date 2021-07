Le Brexit Grande-Bretagne explose alors qu’une autre entreprise britannique s’apprête à rivaliser avec Musk dans la course à l’espace Royaume-Uni | Nouvelles

Le géant britannique des satellites Inmarsat lance un nouveau réseau de sondes dans le cosmos pour offrir des services mondiaux à large bande et 5G, rejoignant une course spatiale croissante avec M. Musk et OneWeb. Baptisé Orchestra, le projet réunira les satellites géosynchrones (GEO) existants de la société avec des satellites en orbite terrestre basse (LEO) et des services 5G terrestres pour créer un réseau unique. Comme ses concurrents, il envisage d’offrir une connexion Internet à ses clients dans des endroits éloignés.

Le directeur général Rajeev Suri a déclaré : « En combinant les qualités distinctes de GEO, LEO et 5G en un seul réseau, nous fournirons un service bien supérieur à la somme de ses parties.

« Nos clients bénéficieront de services à haut débit considérablement étendus dans le monde entier.

« C’est l’avenir de la connectivité et Inmarsat est parfaitement positionné pour l’apporter au monde grâce à son expertise technologique éprouvée, sa bonne base de clients et de partenaires et sa solidité financière. »

Inmarsat injectera 100 millions de dollars (72 millions de livres sterling) dans le projet au cours des cinq premières années.

Mais cela survient alors que le régulateur britannique des télécommunications Ofcom propose des changements de règles qui affecteraient l’exploitation sur des orbites non géostationnaires (NGSO).

Ils ont averti qu’il est de plus en plus occupé dans l’espace et que les entreprises ont du mal à se mettre d’accord sur la façon d’exploiter leurs réseaux NGSO sans se causer d’interférences radio nuisibles.

OneWeb, qui a été racheté par le gouvernement avec la société indienne Bharti Global, s’est récemment déclaré « financièrement sécurisé » après avoir levé 2,4 milliards de dollars (1,73 milliard de livres sterling) pour déployer les 650 satellites restants de sa constellation.

L’équipe vise désormais à compléter sa couverture mondiale, mais les 254 sondes lancées sont déjà suffisantes pour commencer à offrir un service commercial à l’hémisphère nord.

Sans divulguer de détails, il a également déclaré hier que Starlink avait “deux partenariats assez importants avec les principaux opérateurs de télécommunications du pays”.

M. Musk prévoit d’atteindre un demi-million de clients au cours des 12 prochains mois, contre 69 000 actuellement.

Mais dans l’UE, les choses semblent s’être calmées – car le bloc n’a pas fait le point sur ses plans pour une constellation LEO.

La Commission européenne a lancé une initiative en décembre pour étudier la faisabilité d’un système de communication spatial soutenu par Bruxelles, mais il serait “à quelques semaines” de la conclusion.

Un programme européen viserait à sécuriser la connectivité pour les citoyens, les entreprises commerciales et les institutions publiques, en se concentrant sur la couverture des régions rurales et des zones dépourvues de services de communication adéquats.

Il cherchera à compléter les réseaux que les opérateurs satellitaires européens fournissent déjà sur les orbites (GEO) et moyennes (MEO).

Les membres du consortium sont Airbus, Arianespace, Eutelsat, Hispasat, OHB, Orange, SES, Telespazio et Thales Alenia Space.

Mais l’expert en technologie Simon Baker a précédemment noté : « Aucune région n’a plus à perdre de l’ascension d’Elon Musk dans l’espace que l’Europe. Son Arianespace est l’un des fournisseurs de lancement qui a perdu face à SpaceX.

« Actuellement, l’Europe est un leader mondial de l’exploitation de satellites, car elle abrite le siège de trois des principaux acteurs : Eutelsat, SES et Inmarsat.

“Les opérateurs géostationnaires européens, avec de gros investissements dans la capacité en orbite qu’ils ne peuvent désormais rien faire pour changer, semblent vulnérables et doivent réagir.”