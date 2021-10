Suite à l’annonce que certaines des réglementations concernant l’expédition de marchandises vers l’Irlande du Nord seraient assouplies, le député conservateur Sir John Redwood a déclaré à Express.co.uk : « L’UE a bougé mais pas assez. Le Royaume-Uni doit insister sur l’absence de contrôles ou ingérence dans le commerce GB/NI avec la police britannique Pas de mouvement de ces marchandises vers l’UE « L’UE veut toujours annexer l’Irlande du Nord, contrôler ses lois et la soumettre à la CJCE. »

La CJCE continuant potentiellement d’influencer la Grande-Bretagne en vertu des nouvelles règles, de nombreux Leavers demandent au gouvernement britannique de déclencher l’article 16.

Les lecteurs d’Express.co.uk soutiennent que l’accord avec l’UE, tel qu’il est aujourd’hui, ne respecte pas le Brexit pour lequel ils ont voté.

Rodf a déclaré : « La CJCE ne doit avoir aucun contrôle sur nos tribunaux et nos lois, sinon le Brexit perd tout son sens. »

Un autre, RedEnsign a écrit : « C’est un non-sens. Tous les acteurs du GFA reconnaissent que NI fait intrinsèquement partie du Royaume-Uni… Aucun autre pays ne laisserait une puissance étrangère arbitrer ses affaires intérieures. Pas de CJE, et pas de NIP pourri non plus. Nous sommes hors de l’UE et d’une nation souveraine indépendante, alors Boris, résolvez ces bêtises maintenant. »

Un haut diplomate de l’UE s’en prend à Maitlis de la BBC sur le protocole du Brexit

Ajoutant au débat, MackemDragon a déclaré : « L’écriture est sur le mur pour le protocole N Ireland. Le problème n’a jamais été le PIN lui-même, c’était la façon haineuse et vindicatif dont il a été mis en œuvre de manière excessive… Il est nécessaire de modifier ou d’éliminer ces accords car ils n’ont jamais été signés de bonne foi par l’UE.

Certains prétendent que l’UE a pris la mesure du Protocole de manière trop extrême, et donc pourquoi la CJCE devrait être retirée du processus.

« La mise en œuvre du NIP a toujours été sujette à interprétation et l’UE a choisi d’adopter une interprétation très extrême afin de créer délibérément des problèmes pour le Royaume-Uni, acceptant le préjudice qu’il faisait aux gens de NI comme une garantie équitable. Cette action abusive était évidente et justifie la nécessité de retirer la CJCE en tant qu’arbitre du protocole », a déclaré Furrybootsacomfae.

Portant la conversation à une échelle internationale plus large, Rob Lawson a écrit : « Il n’est pas nécessaire de contrôler les marchandises entre NI et l’Irlande. La quantité de commerce est menue (jeu de mots pour Macron) et n’interférera guère avec le soi-disant marché unique archaïque. Si l’UE souhaite faire des contrôles, laissez-les le faire en Irlande. La CJCE n’a sa place dans aucune partie du Royaume-Uni. Allez Frost – dis à l’UE de sortir de NI. Disons également à Biden de garder son nez hors des affaires britanniques. »

Avec un coup ironique dans une situation inversée, Mayihaveaword a déclaré : « En tant que compromis, la CJCE pourrait avoir compétence sur NI, mais seulement si la Cour suprême du Royaume-Uni peut avoir compétence sur l’UE. Semble assez juste pour moi. »

S’exprimant sur la validité et la longévité de la CJE, Zambucca a déclaré : « Le Royaume-Uni doit insister sur la suppression de la CJCE, il n’a jamais été là lorsque le Royaume-Uni a rejoint l’UE et il ne doit pas être là lorsque le Royaume-Uni part. N’importe quel tribunal international, panel d’arbitrage partagera exactement le même point de vue. L’UE le sait et a peur, elle le sait.

D’autres ont prédit que le fiasco causé par le protocole NI sonnerait le glas de l’UE. Armchair Warrior a écrit : « Vous pouvez entendre le bruit de la panique au sein de l’UE alors que leur cheval de Troie (protocole NI) est sur le point de s’effondrer. Ils savent qu’il ne survivra tout simplement pas sous une forme similaire à ce qu’il est actuellement écrit. Attendez-vous à plus de menaces dans leur désespoir alors que leur plan de punition s’effondre. »

70Skyfall a déclaré : « Le Royaume-Uni ne reconnaît pas le tribunal kangourou. Nous sommes partis, nous faisons ce qu’il nous plaît.

Concluant le consensus général de nombreux commentaires de lecteurs, UKPatriot48 a simplement dit : « Au revoir CEJ, ce n’était pas agréable de vous connaître.

Alors que beaucoup ont manifesté leur répugnance à l’idée que la CJCE joue un rôle dans les négociations en cours sur le Protocole, il convient également de rappeler que les pouvoirs d’arbitrage dont jouit la Cour sont conçus pour éviter les extrémités.