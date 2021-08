“Le Brexit n’est pas à blâmer” pour les pénuries alimentaires alors que les Britanniques s’en prennent aux “dictateurs amers de l’UE” | Politique | Nouvelles

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​riposté aux commentaires déterrés de Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, pour avoir qualifié le Brexit de “jour des comptes” du Royaume-Uni. Après avoir quitté l’UE en janvier, le Royaume-Uni adapte les effets que certains experts disent que le Brexit a sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire.

S’exprimant sur le documentaire 2019 de la BBC “Inside Europe: 10 Years of Turmoil”, M. Tusk a rappelé une conversation qu’il avait eue avec le Premier ministre de l’époque, David Cameron.

Le duo s’est exprimé juste au moment où les résultats du référendum de 2016 montraient que 52% du public britannique avait voté pour quitter l’UE.

Dans le documentaire, l’ancien président européen a déclaré : « David Cameron m’a appelé et il m’a informé qu’il était prêt à démissionner.

“J’ai dit ‘oui David’, il serait même très difficile d’imaginer qu’un Premier ministre qui était le leader de la campagne Remain serait à peine deux jours plus tard le Premier ministre négociant le Brexit.

“C’était comme si son jour de jugement arrivait, comptant pour sa plus grosse erreur de sa vie.”

Tout au long de 2021, les supermarchés et les associations professionnelles ont averti qu’il pourrait y avoir des pénuries alimentaires à moins que le gouvernement n’assouplit les règles de visa post-Brexit pour les travailleurs de l’UE.

Le président de Tesco, le plus grand supermarché du Royaume-Uni, a déclaré qu’il fallait davantage de conducteurs de poids lourds pour combler un déficit de près de 100 000.

Cependant, le gouvernement est resté jusqu’à présent ferme sur la situation et sa volonté d’honorer le résultat du vote sur le Brexit.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Le peuple britannique a voté à plusieurs reprises pour mettre fin à la libre circulation et reprendre le contrôle de notre système d’immigration.

« Les employeurs devraient investir dans notre main-d’œuvre nationale au lieu de dépendre de la main-d’œuvre étrangère. »

En réponse aux commentaires de M. Tusk et aux récentes pénuries alimentaires, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​farouchement défendu la sortie de l’UE.

Un utilisateur a déclaré : « Le Brexit n’est à blâmer pour aucun problème dans les chaînes d’approvisionnement, etc., ce sont les fanatiques ridicules si le dictateur n’a pas élu des bureaucrates.

“Simplement parce qu’ils sont en colère de perdre le Royaume-Uni et surtout notre argent, ce qu’ils voulaient en premier lieu.

« Eh bien dur, je ne regrette pas d’avoir mordu pour le Brexit et je le ferais à chaque fois s’il y avait plus de référendums.

“Ce pays est le cloaque qu’il est grâce aux dictateurs de l’UE.”

De plus en plus de lecteurs se sont entassés pour contester les affirmations de M. Tusk que le Brexit était la « plus grosse erreur ».

L’un d’eux a dit : « Est-ce qu’il rit ? Le Brexit est la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis des décennies.

Un autre utilisateur a ensuite déclaré: “Nous n’obtiendrons pas le respect dû par l’UE pour être leur plus gros client jusqu’à ce que Boris, Frost, Gove et Eustice se lèvent réellement contre l’UE et disent que c’est assez – Le NIP doit être annulé et le retour sur investissement & L’UE peut régler la frontière NI/ROI, pas d’exportation de coquillages vers l’UE puis pas de bateaux de l’UE dans les eaux britanniques, pas d’entrée à la convention de Lugano puis pas d’accès aux marchés de capitaux britanniques et pas de paiement de divorce.

« Si cela signifie l’OMC, qu’il en soit ainsi. L’UE traite le Royaume-Uni comme une colonie soumise.

« Une entreprise qui fait cela perd ses clients ! »

Cependant, un lecteur a suggéré que M. Tusk parlait « du jour des comptes de Cameron dans le documentaire, pas de celui du Royaume-Uni ».

Shane Brennan, PDG de la Cold Chain Federation, a récemment déclaré que l’aggravation des pénuries alimentaires dans les supermarchés était désormais « inévitable » dans les semaines à venir alors que les pénuries de main-d’œuvre dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire approchaient du point critique.

Il a déclaré que “la véritable crise des approvisionnements alimentaires commence maintenant”, car les pénuries de chauffeurs ont été aggravées par des pénuries dans d’autres secteurs à bas salaires, notamment la récolte, la fabrication et l’emballage.

La British Meat Processors Association a déclaré cette semaine que certains transformateurs avaient perdu 10% de leurs effectifs et étaient maintenant à environ deux semaines de la réduction des livraisons aux détaillants.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et du développement durable au BRC, a déclaré que les détaillants étaient conscients de la baisse du nombre de chauffeurs et travaillaient avec “les fournisseurs pour s’assurer que les consommateurs disposent toujours de la même grande sélection de produits frais”.