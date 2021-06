Le Brexit n’est PAS fait ! Boris a lancé un avertissement furieux alors que le Royaume-Uni est «à des kilomètres» des promesses des conservateurs | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’ancien député européen du Brexit Party a averti les Britanniques que “le Brexit ne disparaîtra pas” et que le Royaume-Uni est “à des kilomètres de la promesse du manifeste de ce parti conservateur”. M. Habib a averti que les dirigeants conservateurs avaient signé un accord sur le Brexit qui permettait à l’UE de “démembrer” le Royaume-Uni. Il a déclaré: “L’UE ne cherche pas seulement à punir le Royaume-Uni, mais à le démembrer”.

L’ancien eurodéputé a déclaré que la “première branche” de ce démembrement serait l’Irlande du Nord.

Il a ajouté: “Ensuite, il ira après l’Écosse.

“Et pendant qu’il cherche à capturer des parties du Royaume-Uni, il cherchera également à nous punir économiquement.

“Métaphoriquement, non content d’une pendaison, ils veulent aussi nous écarteler.”

L’homme d’affaires et ancien homme politique britannique M. Habib a déclaré que Theresa May et Boris Johnson avaient “joué à un jeu pour charmer l’électorat votant pour le Brexit”.

Il a ajouté : “Certaines personnes y ont peut-être adhéré, mais ce qui est le plus dommageable, ce n’est pas le cas de l’UE.

“En réalité, May et Johnson étaient pétrifiés de ne pas parvenir à un accord.

“Et dans leur peur sont nés de nombreux maux pour notre pays.”

LIRE LA SUITE: Panique de l’économie allemande alors que le Brexit frappe l’industrie avec des coûts paralysants

“La seconde de son expulsion et la promesse de Boris Johnson de faire le Brexit.

“Et un tiers de la livraison de son Brexit dans les dents d’une pandémie.”

Les commentaires de M. Habib interviennent après que le ministre britannique du Brexit, Lord Frost, et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, ne se soient pas mis d’accord sur une solution à la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord.

L’UE a menacé d’une guerre commerciale contre le Royaume-Uni si la Grande-Bretagne ne mettait pas en œuvre des contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord.

Le Royaume-Uni est obligé de mettre en œuvre ces contrôles aux frontières dans les ports de la mer d’Irlande aux termes de l’accord sur le Brexit.

Le vice-président de la CE, M. Sefcovic, a déclaré que sa patience avec le Royaume-Uni était “très, très mince” sur la question litigieuse.