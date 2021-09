Le Brexit n’est “pas la cause principale” de la pénurie de chauffeurs de poids lourds | Monde | Nouvelles

L’économiste britannique, le professeur Jonathan Portes, a réprimé les tentatives de l’Union européenne de blâmer le Brexit pour le manque de chauffeurs de poids lourds en Grande-Bretagne. L’universitaire du King’s College de Londres a été invité sur la chaîne française Euronews pour discuter de la crise actuelle au Royaume-Uni au milieu d’un manque chronique de chauffeurs de camion pour transporter le carburant jusqu’aux pompes. Le professeur Portes a déclaré au média que le Brexit n’était pas le “principal problème” derrière la pénurie.

Le professeur d’économie et de politique publique Jonathan Portes a déclaré à Euronews : “[Brexit] est une cause mais ce n’est pas la cause principale.

« La pénurie de chauffeurs routiers est en partie un problème à l’échelle européenne.

“C’est en partie à cause des retards dans la délivrance des licences, c’est en partie à cause des changements fiscaux, et puis oui en effet c’est en partie à cause du Brexit.

“Parce que pendant la pandémie, nous avons perdu beaucoup de conducteurs de poids lourds européens et beaucoup d’entre eux n’ont pas choisi de manière déraisonnable de ne pas retourner au Royaume-Uni.”

L’ancre Tokunbo Salako a poursuivi en demandant si un travail européen se sentant “indésirable” au Royaume-Uni avait un impact dans d’autres domaines de l’économie.

Cependant, M. Portes a rejeté cela, soulignant le fait que de nombreux Européens ont demandé le programme de règlement du gouvernement.

Il a déclaré: “En fait, je ne pense pas que ce soit un gros problème.

“Rappelez-vous que plus de 6 millions de personnes ou près de 6 millions de personnes ont en fait demandé le statut d’établissement au Royaume-Uni.”

“Ou n’importe quel autre diffuseur de gauche ces derniers jours, désespéré d’attribuer injustement tout ce gâchis au Brexit.

“Ce n’est tout simplement pas étayé par les faits sur le terrain.”

Il a poursuivi : « L’Union internationale des transports routiers rapporte que 400 000 chauffeurs sont nécessaires en Europe, dont 40 000 rien qu’en Allemagne, 43 000 en France et 15 000 en Italie. Aux États-Unis, 63 000 chauffeurs supplémentaires sont nécessaires, tandis que la Chine a besoin de quatre millions de plus.

“Comme l’ex-chef conservateur Iain Duncan Smith – qui a suivi une formation de conducteur de poids lourds, d’ailleurs, l’a déclaré au Mail on Sunday,” la BBC insiste pour parler du Brexit et prétendre qu’il s’agit d’un problème confiné au Royaume-Uni, cela est un problème de Covid qui affecte non seulement l’ensemble de l’Europe, mais le monde.'”