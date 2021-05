Le Brexit n’était que le début: davantage de pays comme la Pologne s’apprêtent à quitter l’UE, déclare Brexiteer | Monde | Nouvelles

M. Kawczynski s’exprimait à la fin d’une semaine au cours de laquelle la Cour européenne de justice a émis une injonction préliminaire ordonnant à une mine de charbon polonaise de cesser ses activités en réponse à une plainte déposée par la République tchèque contre le permis de la mine. En outre, le bloc a également lancé des affaires relatives à la gestion de ses forêts par la Pologne et a également déclenché une procédure au titre de l’article 7 du traité sur l’Union européenne concernant des réformes juridiques qui, selon Bruxelles, portent atteinte à l’indépendance judiciaire.

M. Kawczynski, le seul député britannique né en Pologne, qui représente Shrewsbury et Atcham, a déclaré à Express.co.uk: «Ce qui est fascinant, c’est que l’Union européenne et sa structure, bien sûr avec le Parlement européen, sont une opportunité pour les politiciens de l’opposition pays, pour donner une interprétation peut-être parfois ouvertement négative de ce qui se passe dans leur propre pays simplement parce que c’est la nature des partis d’opposition.

«Mais alors, le Parlement européen, de toute évidence, obtient peut-être une interprétation ouvertement négative de ce qui se passe.

«Et ils estiment qu’ils peuvent imposer des sanctions et la Pologne et d’autres pays d’Europe centrale et orientale subissent une pression croissante, que ce soit pour la production de charbon ou autre.

«Je peux proposer une litanie de choses dans lesquelles l’Union européenne s’immisce maintenant, même jusqu’à la forêt nationale en Pologne.

«L’Union européenne ne permettra pas à la Pologne de gérer ses propres forêts et souhaite plutôt prescrire la manière dont elle attend de la Pologne qu’elle le fasse.

La Pologne, dirigée par Mateusz Morowiecki, est membre de l’UE depuis 2004.

Mais M. Kawczyski a ajouté: «Donc, pour le moment, je pense que ceux-ci continuent de mordre la main qui vous nourrit.

«Mais à mesure que ces pays passent désormais du statut de bénéficiaires nets à ceux de donateurs nets, je pense que les partis eurosceptiques embryonnaires non seulement se rassembleront, mais prospéreront.

M. Kawczynski a déclaré: «Il y a un mouvement palpable vers une volonté beaucoup plus grande de scruter et de repousser l’Union européenne.

«Il est clair qu’après 48 ans d’adhésion, les Britanniques ont décidé qu’ils en avaient assez de choisir.

«Je suis juste intéressé de savoir combien de temps il faudra à un pays comme la Pologne pour emboîter le pas.»

Concernant les mesures prises conformément à l’article 7, qui s’applique également à la Hongrie voisine, il a déclaré: «Bien sûr, le problème que nous avons est que, cela se résume à la question de savoir qui gouverne.

«C’est un concept très simple – soit les politiciens démocratiquement élus qui sont responsables devant les gens à travers les élections, qui peuvent être rejetés par les gens, qu’ils gouvernent ou par la Commission européenne.

«Et je dirais que le meilleur type de personne pour prendre des décisions est quelqu’un qui peut perdre son emploi dans trois à quatre ans, plutôt que d’être imperméable et d’avoir la sécurité d’un mandat, qui n’est pas affecté par les réflexions des gens.»

«Personne ne peut se débarrasser d’Ursula von der Leyen ou de l’un des autres commissaires qui relèvent directement d’elle.

«Ces personnes sont, vous savez, elles sont intouchables, et lorsque vous avez des décisions de cette ampleur prises par des personnes intouchables, alors vous vous déplacez dans une sorte de scénario de type George Orwell.

«Je parle en tant que politicien depuis 16 ans et il n’y a rien qui vous garde sur vos gardes, en tant que politicien, que de savoir qu’il y a des gens qui peuvent vous retirer de votre poste.»

Vendredi, la vice-présidente du tribunal, Rosario Silva de Lapuerta, a annoncé sa décision concernant l’injonction, relative à la mine de lignite de Turów près des frontières tchèque et allemande.

Elle a expliqué: «Il semble suffisamment probable que la poursuite des activités d’extraction de lignite à la mine Turow avant le prononcé du jugement définitif soit susceptible d’avoir des effets négatifs sur le niveau des eaux souterraines sur le territoire tchèque.»