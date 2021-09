Grant Shapps avait précédemment rejeté les tentatives visant à établir un lien entre la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne et les perturbations subies par les automobilistes et les consommateurs ces dernières semaines. Mais au cinquième jour des Britanniques faisant la queue en masse devant les stations-service pour s’approvisionner en carburant au milieu des craintes d’une pénurie due à l’indisponibilité des chauffeurs de poids lourds, le secrétaire aux Transports a été contraint de revenir sur son commentaire. S’adressant à la BBC, M. Shapps a déclaré: “Le Brexit, j’entends beaucoup parler, et cela aura sans aucun doute été un facteur.

M. Shapps a déclaré qu’il y avait des indices que la situation s’améliorait car les réserves de certaines stations-service avaient été reconstituées.

“Nous commençons à voir des signes très timides de stabilisation qui ne se refléteront pas encore dans les files d’attente”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Plus tôt nous reprenons tous nos habitudes d’achat normales, plus vite cela se résout – et j’appelle le public à le faire. En particulier, plus de bouteilles d’eau dans les stations-service : c’est dangereux et pas utile.”

Le gouvernement a annoncé lundi qu’il mettait des troupes en attente pour conduire des camions-citernes, car les stations-service dans de nombreuses régions du pays continuaient de s’assécher.

Mais avec la colère grandissante contre les longues files d’attente auxquelles sont confrontés les automobilistes, certains conservateurs de haut rang ont exhorté le gouvernement à aller plus loin et à commencer à utiliser activement l’armée pour restaurer la confiance du public.

