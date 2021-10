Le Brexit va « dévaster » l’industrie de la pêche alors qu’un rapport explosif révèle une perte de 300 millions de livres sterling | Politique | Nouvelles

in

Un rapport publié par Gary Taylor, ancien responsable du Defra et négociateur des pêches, a estimé que l’industrie de la pêche britannique subira une perte de 300 millions de livres sterling d’ici 2026 – plutôt qu’un gain de 146 millions de livres sterling prévu par le gouvernement. Le Brexiteer June Mummery a déclaré que le Premier ministre avait “vendu” les pêcheurs britanniques dans l’accord sur le Brexit signé en décembre 2020, qui a vu le Royaume-Uni réduire les quotas de pêche de l’UE de seulement 25% au cours des cinq prochaines années.

L’ancien député européen du Brexit Party a déclaré à Express.co.uk: “La vérité est là, nous sommes dans une situation pire, c’est une blague.

“Je l’ai toujours dit, nous avons été vendus.”

Elle a ajouté : “C’est dévastateur, je suis complètement dévastée, j’ai été dévastée quand nous n’avons pas repris le contrôle total de nos eaux et de nos ressources.

“L’industrie est à genoux.”

Dans ses conclusions accablantes, M. Taylor prévoit que l’industrie de la pêche britannique perdra 64 millions de livres sterling chaque année d’ici 2026.

Après juin 2026, la Grande-Bretagne pourra réduire davantage les captures de l’UE, mais les responsables à Bruxelles pourront imposer des tarifs sur les produits de la pêche.

Barrie Deas, PDG de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO), a déclaré qu’il y a “très peu de gagnants et un grand nombre de perdants” de l’accord de pêche sur le Brexit.

Il a ajouté: «Ces chiffres suggèrent que la majeure partie de la flotte de pêche britannique est sur le point de subir des pertes s’élevant à 64 millions de livres sterling ou plus par an au cours de la période de cette analyse, ce qui signifie que, à moins que des changements ne soient garantis par des négociations internationales sur la pêche, le l’industrie aura perdu plus de 300 millions de livres sterling d’ici 2026.

Il a ajouté que l’augmentation moyenne des quotas de pêche était de neuf points de pourcentage pour chacune des espèces.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a rejeté le rapport publié par M. Taylor et a déclaré que les possibilités de pêche avaient atteint 333 millions de livres sterling.

Il a également souligné les 100 millions de livres sterling de financement mis à la disposition de l’industrie au début de l’année.

Un porte-parole du Defra a déclaré : « Maintenant que nous avons quitté l’UE, nous avons repris le contrôle de nos eaux.

«Nous avons une plus grande part des quotas de pêche, et la valeur totale des possibilités de pêche entre le Royaume-Uni et l’UE pour le Royaume-Uni en 2021 est d’environ 333 millions de livres sterling, soit une augmentation de 27 millions de livres sterling par rapport à l’année dernière.

“Nous avons convenu d’un mécanisme d’échange de quotas et avons récemment annoncé le premier investissement de notre UK Seafood Fund de 100 millions de livres sterling pour stimuler la science et l’innovation dans l’industrie.”