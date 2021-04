Le Bridal Council poursuit son partenariat avec Pullquest – WWD

La Luxury Bridal Fashion Week de New York se tiendra virtuellement une fois de plus pour sa saison d’avril, du 6 au 8 avril. Pour la deuxième saison, The Bridal Council s’est associé à Pullquest pour présenter une plate-forme de vente et de médias unifiée pour l’événement virtuel. Mardi, The Bridal Council x Pullquest dévoilera son centre nuptial virtuel mis à jour avec des défilés de mode et des lookbooks de 29 créateurs représentant huit pays.

Les designers présentés comprendront: Amelia Casablanca, Amsale, Anne Barge, Atelier Couture du professeur Jimmy Choo OBE, Dana Harel, Eisen Stein, Enaura, Gracy Accad, Ines Di Santo, Kaviar Gauche, Kosibah, Lea-Ann Belter, Lihi Hod, Madeline Gardner, Marchesa, Maria Elena Headpieces, Monvieve, Mira Zwillinger, Naeem Khan, Neta Dover, Peter Langner, Rivini, Sareh Nouri, Sottero & Midgley, Temperley London, Van Der Velde, Verdin New York, YolanCris et Yumi Katsura. Le site disposera également d’une base de données mondiale de plus de 1000 membres de médias, d’influenceurs et de stylistes, ainsi que de salons de mariage dans le monde entier.

«Nous sommes ravis de nous associer à nouveau avec les membres du Bridal Council pour apporter notre technologie à l’industrie de la mariée et aider les marques, les acheteurs, les rédacteurs en chef et les stylistes à naviguer à travers ces nouveaux temps, principalement numériques», a déclaré Natalie Meyer, fondatrice de Pullquest. «Sur la base des commentaires reçus après le marché d’octobre, notre équipe a travaillé sur de nouvelles fonctionnalités passionnantes que nous avons hâte de présenter en avril.»

Grâce au hub mis à jour, les utilisateurs pourront voir le calendrier de la saison, diffuser les présentations des concepteurs, afficher et télécharger les images de la collection et discuter directement avec les marques. En outre, le site comprend un catalogue mis à jour de styles de mariée qui fonctionne de manière similaire à une plate-forme d’achat en ligne.

«Sur la base des commentaires reçus par les membres du Bridal Council, nous avons travaillé cette saison pour offrir plusieurs améliorations au site. Nous avons élargi les catégories que l’on peut afficher, trier et sélectionner des robes par silhouette, décolleté, manche, tissu et embellissement. L’acheteur / éditeur a accès à des centaines de styles d’un simple clic de souris. La technologie s’est avérée être un excellent outil pour les détaillants à utiliser pour les rendez-vous avec les mariées en magasin », a déclaré Rachel Leonard, directrice de la rédaction du Bridal Council.

Les stylistes auront la possibilité de placer des demandes de tirage éditoriales; les acheteurs et les détaillants pourront passer des demandes de commande en gros via la plate-forme – qui affichera à la fois les prix de gros et les prix de détail suggérés. (Les collections resteront en ligne sur le site, permettant aux détaillants de passer des commandes pendant six mois.) Pour les designers également, la plate-forme sert de guichet unique.

«Nous avons vraiment créé une plate-forme holistique où les éditeurs, les stylistes et les marques peuvent faire tout leur travail en un seul endroit», a expliqué Meyer à propos de Zoom.

Séparé du hub nuptial virtuel de The Bridal Council x Pullquest, le CFDA lancera simultanément des collections nuptiales du 6 au 8 avril sur sa plate-forme Runway360. Les créateurs figurant sur le calendrier NYFW Bridal April 2021 du CFDA comprennent: Monique Lhuillier, Romona Keveza, Amsale, Anne Barge, Elie Saab, Ines Di Santo, Andrew Kwon, Marchesa Notte et Couture, Alexandra Grecco, Sottero et Midgley, Wiederhoeft, Sarah Nouri, Jenny Yoo, Scorcesa, Verdin New York, Gigi Burris Millinery, White One by Pronovias, PatBo, Halfpenny London, The Atelier Couture by Prof.Jimmy Choo, Obe, Mira Zwillinger, Yolancris, Julie Vino, Eisen-Stein, Kosibah, Fifth & Welshire, Odylyne the Ceremony, Gracy Accad, Dana Harel Design, Kelly Faetanini, Pia Gladys Perey, Marchesa for Pronovias, Francesca Miranda, Lihi Hod, Morilee by Madeline Gardner, Justin Alexander Luxury Group et Justin Alexander Signature, Savannah Miller, Viktor & Rolf Mariage, Claire Pettibone, Edem Couture, Rivini de Rita Vinieris et Alyne de Rita Vinieris, Inbal Dror, Wona Concept et Naeem Khan.