Le briefing de Monaco est de rester hors des murs et hors des barrières

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a révélé qu’il mettra l’accent sur l’importance de rester «hors des murs» pour les pilotes débutants de l’équipe avant le Grand Prix de Monaco ce week-end.

L’équipe américaine a connu un début de saison difficile, avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin en grande partie dans une bagarre entre eux au fond de la grille.

Schumacher a eu plus de succès jusqu’à présent cette saison, surqualifiant et devançant son coéquipier dans chacune des quatre premières manches jusqu’à présent, alors qu’il a terminé devant le pilote Williams Nicholas Latifi au Grand Prix du Portugal.

Les deux pilotes ont également été impliqués dans des incidents, bien que l’accident précoce de Mazepin à Bahreïn ait été le seul DNF que l’équipe ait eu.

Dans la perspective du retour du Grand Prix de Monaco après un an d’absence, Steiner a reconnu le défi du célèbre circuit urbain, mais a expliqué que les choses deviendraient encore plus difficiles si l’équipe perdait du temps sur la piste en raison d’incidents.

“En ce qui concerne le briefing – restez en dehors des murs et des barrières”, a déclaré Steiner. «C’est ce que nous leur ferons savoir.

«Une fois que vous êtes dans les barrières à Monaco, votre session est perdue. Vous ne pouvez pas récupérer la voiture et elle est normalement assez endommagée de toute façon. Le défi est grand. C’est un circuit très serré, c’est évidemment un circuit de rue, et vous avez beaucoup de monde à regarder – tout ce que vous ne voulez pas sur une course comme celle-ci. De l’autre côté, vous le voulez bien, c’est pourquoi nous le faisons.

«Il devrait y avoir peu de pression sur les pilotes là-bas car nous connaissons notre performance. Ils devraient regarder la course juste pour acquérir de l’expérience, alors quand ils reviendront avec une meilleure voiture, ils auront appris à gérer Monaco – ce qui est évidemment une course très spéciale dans le calendrier de la Formule 1. »

Schumacher, qui a semblé de plus en plus impressionnant ces dernières semaines, a ajouté qu’il se sentait de plus en plus à l’aise dans la voiture.

«C’est définitivement un circuit de pilote – le pilote peut faire la différence là-bas», a-t-il déclaré.

«Évidemment, si vous avez une voiture en laquelle vous avez confiance, une voiture dans laquelle vous vous sentez à l’aise, il est fort probable que cela vous aidera à entrer à Monaco, et en FP1, avec un peu plus d’ouverture d’esprit pour apprendre la piste. Si vous devez également apprendre la voiture, ou si vous n’êtes pas à l’aise dans la voiture, cela rend certainement les choses beaucoup plus difficiles. Je suis super à l’aise dans la voiture et j’ai hâte d’apprendre à conduire autour de Monaco avec le VF-21.

Les essais libres du Grand Prix de Monaco débuteront jeudi, avec les qualifications dans leur créneau habituel samedi après-midi.

