Le briefing éclate de rire à propos de l’énervement de Brian Deese

Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki et plusieurs journalistes ont bien ri de l’extrême nerdiness affichée par le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche Brian Deese.

Deese était l’acte d’ouverture du briefing quotidien de jeudi, au cours duquel il a discuté des récents indicateurs économiques positifs. Mais il a donné le coup d’envoi avec un riff sur un graphique à lignes brisées, demandant « Le mauve – De quelle couleur est-ce ? Cette ligne marron clair.

« Mauve, n’est-ce pas ? » a-t-il demandé à l’équipe de presse.

« Marron clair », a dit quelqu’un, et quelqu’un d’autre a entonné avec assurance « Ce n’est pas mauve. »

« D’accord. Je reçois des commentaires clairs de la première rangée selon lesquels ce n’est pas mauve », a déclaré Deese en riant.

Ce n’était certainement pas du mauve, qui est « une couleur pourpre, violette ou lilas modérée ».

Et après près de quarante minutes de briefing sur l’économie, Bloomberg Courtney Rozen a conclu les choses en posant à Deese une question qui l’a enthousiasmé.

« Pouvez-vous faire le point sur le Conseil de la concurrence que vous présidez ? Rozen a demandé, et quand Deese ne l’a pas tout à fait entendue, ou n’a pas tout à fait cru ses oreilles, elle a répété « Le Conseil de la concurrence. Vous ne l’avez jamais mentionné dans tout cela. Pouvez-vous parler de certaines des réalisations de ce conseil et de ce sur quoi vous travaillez tous en ce moment ? »

« Bien sûr, bien sûr », a déclaré Deese, « et je suis ravi de l’intérêt. »

Aux rires de la salle, Deese a ajouté « Et je le pense vraiment. Je le pense sincèrement.

« Installez-vous, tout le monde », a réprimandé Psaki, pour plus de rires.

« Non, je le pense sincèrement. Donc – et nous le serons – nous convoquerons le conseil complet vers la fin de l’année. Et donc, faites attention à cela », a ajouté Deese.

Deese a ensuite répondu assez longuement et a conclu en disant aux journalistes « nous serons heureux de faire un suivi et de vous donner une liste complète de l’endroit où nous en sommes sur le – il y avait – pour ceux d’entre vous qui ont prêté attention, il y a Il y avait 72 actions spécifiques dans ce décret. Nous suivons chacun d’eux.

« Parcourez-les tous ! » Psaki a craqué.

« Mais je vais vous épargner cela, et nous sommes heureux de faire le suivi », a déclaré Deese en souriant.

Le Conseil de la concurrence de la Maison Blanche a été mis en place en septembre, sur la base d’un décret du président Joe Biden,

