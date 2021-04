Le brillant Bani Yas fait face à un test à l’acide des aspirations au titre de la Ligue arabe du golfe à Sharjah en difficulté

(UAE Pro League).

Les espoirs d’Ailing Sharjah de remporter la Ligue arabe du golfe 2020/21 sont pratiquement terminés, mais ils pourraient avoir un énorme mot à dire sur la question de savoir si les dirigeants surprises Bani Yas remporteront le titre.

Des équipes de forme contrastée se rencontreront samedi dans le match hors concours de la semaine 23. Les hôtes n’ont enregistré qu’une seule victoire en huit matches pour passer des favoris début février à la troisième place, tandis que les Sky Blues ont frappé l’avant pour la première fois depuis octobre avec leur victoire 1-0 contre Hatta avant l’international. Pause.

Les troupes de Daniel Isaila entament une fin exigeante à une campagne remarquable avec une avance d’un point sur Al Jazira. La fierté d’Abou Dhabi, piquée par la défaite 2-0 contre son voisin Al Wahda, doit faire face à un test exigeant contre un Al Wasl invaincu en 12 matches dans l’élite.

Le deuxième passage de Henk ten Cate à Wahda, quant à lui, démarre sérieusement contre Ittihad Kalba au milieu de la table vendredi et Al Ain – renforcé par les victoires du gardien Khalid Essa et de l’attaquant togolais Kodjo Fo-Doh Laba lors des récompenses mensuelles de mars – hôte d’un Al Nasr qui se préparent pour la finale de l’Arabian Gulf Cup le week-end prochain contre Shabab Al Ahli Dubai Club. Les hommes de Mahdi Ali, quatrième, sont invaincus en 19 ans et affrontent Fujairah.

Ajman, deuxième en bas, espère pouvoir récupérer un écart de trois points sur la sécurité par rapport à un Khor Fakkan qui est presque mathématiquement assuré de la sécurité. Hatta, placé en bas, fait face à une tâche similaire à Al Dhafra.

MATCH-WEEK 23 FIXTURES

vendredi

17:45 Hatta contre Al Dhafra

17:45 Shabab Al Ahli Dubai Club contre Fujairah

20:15 Al Wahda contre Ittihad Kalba

20:15 Al Ain Al Nasr

samedi

17:45 Al Jazira contre Al Wasl

17:45 Khor Fakkan contre Ajman

20:15 Sharjah contre Bani Yas

En savoir plus sur l’application Sport360