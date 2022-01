Le brillant départ de Jon Rahm à Hawaï

01/07/2022 à 16:15 CET

Pour Jon Rahm, les près de trois mois d’inactivité compétitive n’ont pas fait de ravages lors de la première journée du Sentry Tournament of Champions, qui rassemble les champions 2021 du PGA Tour à Kapalua, Hawaï.

Le Basque, qui n’avait plus joué de tournoi depuis octobre dernier, a donné le sentiment qu’aucun temps ne s’était écoulé après un premier tour exceptionnel dans le champ de Kapalua, en signant une carte de 66 coups (7) pour arriver à la deuxième position.

Il a seulement réalisé un meilleur tour que l’Espagnol, Le Néo-Zélandais Cameron Smith, qui a commencé avec 65 coups (-8), menant seul le premier tournoi majeur de la PGA tournée 2022.

Avec le jeu réglé

En deuxième position se trouve déjà celle de Barrika, accompagné de Daniel Berger et Patrick Cantlay, avec laquelle ces derniers joueront dans une réédition du duel qu’ils ont eu lors de la dernière Fed Ex Cup.

Rahm, qui a décidé de faire une longue pause pour se remettre de la difficile saison précédente, où il a réalisé son premier « Major » à l’US Open, Il n’a montré aucun signe d’avoir le jeu quelque peu rouillé. Au contraire.

Le Basque a été solide tout au long de son jeu, du tee au green, dominant le driver et particulièrement fin avec les fers., signant sept birdies et ne commettant aucun boguey dans un terrain un peu mou dû aux dernières pluies, permettant aux joueurs de placer la balle dans le fairway, et cela a rendu le jeu plus facile pour les champions 2021.

Morikawa, de dos

Pour le moment, le numéro un mondial de Rahm ne semble pas en danger puisque sa principale « menace », l’Américain Collin Morikawa, n’a pas pu suivre les Espagnols bien qu’il ne soit pas loin. Il a terminé la première journée avec 68 coups (-5), en huitième position.

Un départ du ‘León de Barrika’ qui invite à l’optimisme avec un Rahm prêt à remporter la première victoire de l’année, frais et de bonne humeur après sa longue interruption qui lui a permis de se vider l’esprit, et d’agir comme un père au moment de Noël.