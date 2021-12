Le brillant Dusan Vlahovic est désormais considéré comme une alternative à Erling Haaland par Man United – Man United News And Transfer News

Tous les meilleurs clubs du monde veulent recruter le jeune attaquant prolifique Erling Haaland du Borussia Dortmund l’été prochain.

Et malgré son agent, l’ancien pizzaiolo Mino Raiola, qui a snobé Manchester United non pas une mais deux fois, avec son refus enfantin de les nommer comme prétendants, la vérité est qu’ils sont probablement l’un des quatre ou cinq clubs qui peuvent se permettre de payer le prix frais énormes impliqués.

Bien qu’il y ait des rumeurs de frais de rachat fixes de 75 millions d’euros (64 millions de livres sterling) qui deviennent actifs en juin, des rapports affirment que Raiola demande 40 millions d’euros (34 millions de livres sterling) comme frais d’agent et un salaire de joueur d’environ 1 million d’euros (850 000 livres sterling) ) ou plus par semaine.

VRAI Mino Raiola a demandé un salaire de 50 millions d’euros/an pour Erling Håland à @ChelseaFC cet été, en plus des frais d’agent de 40 millions d’euros – Christian Falk (@cfbayern) 25 août 2021

Il semble hautement improbable que le conseil d’administration de Manchester United soit prêt à répondre à ces demandes, ou à tout ce qui s’en rapproche.

Le Real Madrid aime également le joueur, mais sa situation financière et la poursuite de Kylian Mbappe pourraient également les exclure de la course.

Chelsea ayant investi dans Romelu Lukaku, le dernier homme debout pour Haaland pourrait bien être Manchester City et l’idée que les Citizens ajoutent une arme aussi puissante à leur équipe déjà dominante est effrayante pour les fans de United. C’est, bien sûr, s’ils ne ravivent pas leur intérêt pour Harry Kane des Spurs.

Cependant, il y a un autre joueur qui n’est peut-être pas aussi médiatisé dans la presse britannique, mais qui pourrait être tout aussi bon, sinon meilleur, que Haaland. Dusan Vlahovic de la Fiorentina.

Le Mail souligne que « L’international serbe a marqué 30 buts en 40 matchs de Serie A cette année civile, dont 13 en 16 matchs cette saison.

« C’est un record de buts supérieur pour l’équipe toscane que Gabriel Batistuta et Luca Toni, mais ses statistiques dans l’histoire de la Serie A sont encore plus étonnantes. Son 30e but de 2021 contre Bologne dimanche l’a vu égaler le total des buts de Gonzalo Higuain et Hernan Crespo en Serie A au cours d’une année civile.

« Plus intéressant encore, il n’en a besoin que de trois de plus pour rattraper Ronaldo, qui a marqué 33 buts pour la Juventus en 2020, et devenir le troisième attaquant le plus prolifique de l’histoire de l’élite italienne en une seule année civile. »

Hier, il a marqué deux de ces trois. Et avec trois matchs supplémentaires à jouer en 2021, contre Bénévent, Sassuolo et Vérone, dépasser le record de Ronaldo est tout à fait envisageable.

Beaucoup diraient que les réalisations de buts de Vlahovic sont plus impressionnantes que celles de Haaland, car la Serie A est une ligue beaucoup plus difficile que la Bundesliga.

Le joueur de 21 ans est évalué à 70 millions de livres sterling mais ne sera pas soumis aux énormes frais d’agent et aux exigences salariales de Haaland.

Un transfert en janvier semble possible. Le gourou des transferts Fabrizio Romano cite le président de la Fiorentina Rocco Commisso disant « Les clubs devraient ouvrir des pourparlers avec nous – pas avec ses agents » et affirme que le prix pour janvier n’est « pas inférieur à 70 millions d’euros [£60m].’

Dušan Vlahović encore et encore. Il a marqué aujourd’hui un doublé en Fiorentina-Salernitana – c’est 32 buts en 41 matchs de Serie A en 2021. ✨🇷🇸 #Vlahovic Le président de la Fiorentina, Commisso, a déclaré: « Les clubs devraient ouvrir des discussions avec nous – pas avec ses agents ». Prix ​​​​de janvier : pas moins de 70 millions d’euros. pic.twitter.com/8YKSGhFXqj – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 décembre 2021

La Juventus avait fait de Vlahovic sa priorité numéro un mais a peut-être déjà concédé la défaite dans la course, le vice-président Pavel Nedved admettant que « Vlahovic ? Nous devons nous concentrer sur l’amélioration des joueurs que nous avons déjà.

La vieille dame envisagerait également les stars de United Anthony Martial et Edinson Cavani comme alternatives car elles sont confrontées au fait qu’elles ne sont pas dans une position financière suffisamment solide pour signer le Serbe.

Arsenal aurait déjà tenté de le signer et le patron de City, Pep Guardiola, serait un grand admirateur, mais si Haaland va du côté bleu de Manchester, le côté rouge s’ouvrira pour le Serbe.

Et bien que les Gunners soient toujours « en pole position » selon Tuttosport, avec Liverpool également dans la course, United aurait largement repéré Vlahovic ces derniers mois et aurait dû être impressionné par ce qu’ils ont vu.

Surnommé « le nouvel Ibrahimovic », Vlahovic pourrait bien s’avérer être la meilleure option de United en tant que prochain attaquant et étant donné la fureur autour de sa forme actuelle, il se peut même que le club soit obligé de faire un pas pour lui en janvier pour arrêter les goûts. d’Arsenal et de Liverpool les battant à la chasse.