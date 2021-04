Le brillant résumé de Jamie Carragher sur Leeds vs Manchester United alors que les Red Devils prolongent l’incroyable record à l’extérieur de la Premier League dans une impasse terne d’Elland Road

Manchester United a prolongé sa course sans défaite en Premier League à 23 matchs après avoir joué dimanche une impasse oubliable avec l’ennemi juré de Leeds.

Dans ce qui devait être un jeu de football offensif fluide, il y avait en réalité peu d’action de gueule de but à Elland Road.

.

Ce fut une journée frustrante au bureau pour Marcus Rashford et co

.

L’équipe de Marcelo Bielsa a un bon bilan contre les six premiers de la Premier League

Marcelo Bielsa sera le manager bien plus heureux avec son équipe désormais invaincue lors de leurs six derniers matches (W3 D3), malgré le fait que cette course ait inclus des matchs contre Chelsea, Manchester City, Liverpool et maintenant United.

Avant le coup d’envoi, les fans de United ont organisé une manifestation aérienne contre la famille Glazer au milieu d’une réaction furieuse contre la controversée Super League européenne.

United était l’un des 12 membres fondateurs de la compétition d’échappée dimanche dernier, avant de faire un demi-tour embarrassant à peine 48 heures plus tard.

Aucun but à Elland Road signifie que Manchester City de Pep Guardiola n’a besoin que de deux victoires supplémentaires pour être sacré champion.

.

Solskjaer n’aurait pas été ravi de ce qu’il a vu de son côté United

Alors que l’horloge tournait vers le bas, l’icône de Liverpool, Jamie Carragher, en tant que co-commentateur pour Sky Sports, a frappé le clou absolu en ce qui concerne le concours.

«Ce jeu a été horrible, n’est-ce pas? Jésus », dit Carragher.

«Restez avec nous, téléspectateurs, nous avons une finale de coupe [Tottenham vs Man City] suivant!”

Croisons les doigts, hein!