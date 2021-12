Le Britannique Barnier se moque alors qu’il perd sa candidature aux élections françaises | Politique | Nouvelles

L’ancien chef de la Task Force Relations de la Commission européenne a subi un nouveau coup après avoir perdu face à Eric Ciotti et Valérie Pécresse. Ciotti et Pecresse ont gagné respectivement 25,59 % et 25 %.

Michel Barnier est tombé de près derrière avec 23,93 pour cent des voix.

Cependant, après sa défaite, les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à interpeller M. Barnier sur sa défaite embarrassante.

Tim Oswald a tweeté : « Et maintenant, après votre grand sketch ‘Je suis un souverainiste et pas l’emprise de l’Europe sur notre destin’, vous pouvez reprendre sereinement votre travail de destruction des nations.

« Personne ne vous a cru, mais nous ne vivons pas dans le même monde… »

CarineM605 a tweeté : « Donner une instruction de vote ne vous fait pas vous sentir plus grand, monsieur.

« Comme les membres ne sont pas des bébés mais des personnes responsables, ils choisiront. »

Frexit Memes a tweeté : « Merci M. Barnier, vous pouvez maintenant redonner à votre veste votre européanisme habituel.

« Le costume de souveraineté ne vous convenait pas trop.

Mais certains utilisateurs étaient satisfaits de la performance du politicien.

Ben a tweeté : « Félicitations pour votre score très honorable.

« J’espère que vous aurez un portefeuille ministériel dans ce futur gouvernement.

« Nous avons besoin de transparence de respect pour retrouver les vraies valeurs de la France. »

M. Barnier s’est adressé à Twitter pour exprimer ses remerciements à ceux qui l’ont soutenu pendant la campagne.

Il a tweeté : « Un grand merci aux militants qui m’ont fait confiance.

« Je suis fier d’avoir mené une campagne digne et respectueuse.

« Je félicite Eric Ciotti & Valérie Pécresse.

« Je pense que Mme Pécresse est la mieux préparée pour remporter l’élection présidentielle.

« Je lui apporte mon soutien.

