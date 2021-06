Le Britannique Grosvenor prend une participation minoritaire dans les affaires de Roland Mouret – WWD

LONDRES – Le géant de l’immobilier Grosvenor Britain & Ireland redéfinit la relation propriétaire, en prenant une participation minoritaire dans l’un de ses locataires de mode de longue date, Roland Mouret. Une annonce est attendue aujourd’hui.

La participation dans l’entreprise de Mouret marque la première fois que Grosvenor, l’un des plus grands propriétaires immobiliers de Grande-Bretagne et d’Irlande, avec des investissements dans plus de 60 villes à travers le monde, prend une participation dans un occupant.

L’investissement a été réalisé par le biais du fonds d’investissement des locataires de Grosvenor, qui, selon Grosvenor, est une première pour une société immobilière britannique. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Créé en 2020, le fonds permet aux occupants nouveaux et existants de Grosvenor de développer leurs activités grâce à une gamme de partenariats, allant des capitaux propres à la dette.

L’entreprise familiale privée Grosvenor a déclaré que la nouvelle participation permettra un « plus grand partenariat » entre les sociétés, qui ont travaillé ensemble pour la première fois lorsque Mouret a ouvert sa maison de ville phare sur Carlos Place, juste à côté de Mount Street, en 2011. L’investissement soutiendra également les avenues pour la croissance telles que les nouvelles catégories d’entreprises, a déclaré Grosvenor.

James Raynor, PDG de Grosvenor Britain & Ireland, a déclaré que Mouret « est à la pointe de la mode britannique depuis plus de deux décennies. Avec une stratégie omnicanal agile conçue à partir de sa base de Mayfair, nous sommes ravis de les rejoindre en tant qu’investisseur alors qu’ils développent et diversifient l’entreprise.

Raynor a déclaré que le Tenant Investment Fund aide Grosvenor à intervenir et à fournir «un financement de croissance indispensable à des entreprises solides dotées de stratégies de diversification claires». La société a déclaré qu’elle abordait chaque opportunité d’investissement “au cas par cas” et ne commentait pas les détails commerciaux de ses investissements.

Raynor a ajouté que des transactions d’une valeur de 5 millions de livres sont en cours pour Grosvenor. « Nous constatons une énorme demande pour ce support innovant de la part des marques avec lesquelles nous travaillons déjà en partenariat, jusqu’aux nouveaux concepts de vente au détail et d’accueil », a-t-il déclaré.

Depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé, Grosvenor, qui possède une grande partie des quartiers de Mayfair et de Belgravia à Londres, ainsi que d’autres parties du centre de Londres, cherche à aider le commerce de détail, l’hôtellerie et d’autres entreprises qui ont été forcées de fermer en raison de trois blocages nationaux ici.

Piers Townley, directeur du London Estate pour Grosvenor, a déclaré dans une interview plus tôt cette année, pendant le verrouillage, que “le principal effort de Grosvenor a été de s’assurer que nous pouvons aider nos détaillants à survivre à cette période”. Nous avons fourni des concessions et, dans certains cas, des capitaux pour aider les gens à survivre.

Rien que dans le West End de Londres, les propriétés Grosvenor accueillent environ 11 000 résidents, 1 000 entreprises et 60 000 travailleurs.

À Mayfair et à Belgravia, Grosvenor est propriétaire d’environ 500 détaillants et exploitants d’aliments et de boissons. Environ les deux tiers de ses détaillants sont des entreprises indépendantes ou de petite taille qui ont été particulièrement touchées par la pandémie.

Le duc de Westminster et la famille Grosvenor sont l’une des plus riches et des plus philanthropes de Grande-Bretagne, avec une valeur nette combinée de 10,05 milliards de livres, selon le dernier Sunday Times of London Rich List.

Hugh Grosvenor, le 7e duc de Westminster, supervise l’empire immobilier et est également le parrain et marraine du prince George.

En octobre dernier, Grosvenor a déclaré qu’il cherchait à “investir de manière sélective dans les locataires pour les aider à faire pivoter leurs entreprises et à se développer après la pandémie”. À l’époque, il aurait pris une participation minoritaire dans les affaires de Mouret, mais a refusé de commenter à l’époque.

Mark Langthorne, PDG de Roland Mouret, a déclaré que la société était « ravie de s’associer à Grosvenor et de s’appuyer sur notre excellente relation. En tant que locataires de longue date de Carlos Place, nous apprécions leur formidable soutien à la région pendant la pandémie et pensons qu’il existe une grande synergie entre nos valeurs pour nous aider à réaliser nos plans de croissance future. »

Grosvenor a déclaré que son fonds d’investissement des locataires avait déjà soutenu le lancement de la dernière entreprise de JKS Restaurants, Bibi, sur North Audley Street à Mayfair et Atis, un concept de bar à salades et de bols dans les jardins Eccleston de Belgravia. Chaque entreprise a également souscrit au « bail vert » de Grosvenor dans le but de réduire les émissions de carbone de ses locaux.

L’investissement de Grosvenor est le dernier accord commercial de ce qui a été jusqu’à présent une année mouvementée pour Mouret.

En septembre dernier, Mouret a conclu un accord de vente au détail numérique, devenant la première marque britannique indépendante à rejoindre Amazon Luxury Stores et la deuxième marque de mode au monde à rejoindre la nouvelle plateforme après Oscar de la Renta.

À l’époque, Langthorne a déclaré que lui et Mouret pensaient tous les deux, « plus que jamais, que le commerce électronique est extrêmement important pour la marque Roland Mouret. Amazon propose un partenariat et un modèle commercial uniques, soutenus par une technologie de pointe et une logistique époustouflante. Ils sont également idéalement placés pour faire le lien entre le commerce électronique et le divertissement dans le secteur du luxe. »

Il ne fait aucun doute que l’avenir, tant pour Mouret que pour Grosvenor, sera une fusion de briques et de clics.

Pendant le verrouillage, lorsque les magasins ont été fermés, Grosvenor a créé des «sentiers culturels» en plein air, plantant une série d’œuvres d’art à Mayfair et à Belgravia. Il a également ouvert un service de conciergerie virtuel afin que les détaillants puissent servir les clients à domicile, et s’est associé à la société Google NearSt, qui fait la promotion des produits locaux auprès des acheteurs se promenant dans un quartier particulier.

Elle a également établi des contrats avec de nouveaux locataires : le Dr Barbara Sturm a ouvert un magasin au 125 Mount Street, et a trouvé un nouveau site à Mayfair pour Browns, qui a ouvert en avril au 39 Brook Street à Mayfair, près de l’hôtel Claridge’s.