Le Britannique James Newman n’agit que pour finir avec zéro point ⋆ .

James Newman n’a pas réussi à marquer un point pour le Royaume-Uni (Photo: . / BBC)

Le britannique James Newman est malheureusement devenu le seul acte à terminer avec zéro point au concours Eurovision de la chanson 2021.

L’auteur-compositeur-interprète de 35 ans a interprété une belle interprétation de sa chanson Embers, mais ce n’était pas suffisant pour obtenir un point du jury ou du vote du public.

Après l’annonce des résultats, l’arène a éclaté en rugissements d’incrédulité et de soutien pour James, qui a pris la perte comme un champion.

James a déjà dit Metro.co.uk il se sentait positif quant au résultat, expliquant: “ Je parlais à quelqu’un d’Europe et ils disaient que le Royaume-Uni est un pays vraiment important dans la compétition et ils sont heureux que nous soyons ici et que nous fassions un effort et je pense que c’est tout nous pouvons faire.

«En Suède, les gens se soucient vraiment et nous devons faire de même. Aujourd’hui, Clara Aamfo a joué ma chanson sur Radio One et Scott Mils – les gens l’entendent, parlent et soutiennent la chanson au Royaume-Uni comme dans d’autres pays.

«Nous pouvons bien faire si nous faisons l’effort. Les gens doivent être plus positifs – allez les gars, ce n’est pas comme si nous étions terribles – nous sommes vraiment bons en musique!

Bien que ce fût une soirée décevante pour le Royaume-Uni, ceux qui ont le plus à célébrer ont finalement été l’Italie, qui a remporté le spectacle dans la soirée.

Maneskin, qui a chanté Zitti e Buoni, a eu une forte présence sur le jury et les votes du public.

Le Royaume-Uni n’est pas étranger aux points nuls, mais ce fut un résultat décevant à la fin pour James, qui devait se produire au spectacle de l’année dernière avant qu’il ne soit annulé en raison d’un coronavirus.

Nous n’avons pas eu un excellent palmarès ces dernières années, avec le premier résultat nul en 2003 pour Jemini.

Le Royaume-Uni a terminé à la dernière place du concours en 2008 avec Andy Abraham qui avait 14 points, 2010 avec Josh Dubovie et 10 points et 2019 avec Michael Rice qui a obtenu 11 points.

