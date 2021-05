Le Britannique James Newman ne marque aucun point à l’Eurovision alors que l’Italie triomphe

T

e Royaume-Uni a subi une défaite écrasante au Concours Eurovision de la chanson, ne marquant aucun point.

Ils sont le premier groupe à remporter la compétition depuis 2006.

L’espoir britannique James Newman n’a marqué aucun point lors du vote du jury et du vote du public, la seule entrée à le faire mal.

Il a pris la défaite dans la bonne humeur, buvant une bière et se levant sous les applaudissements du public en direct dans l’arène.

LIRE LA SUITE

Maneskin d’Italie a gagné avec leur chanson “ Zitti E Buoni ”

/ EPA

Newman, qui est le frère aîné de la pop star John Newman, avait espéré séduire les téléspectateurs avec son interprétation du morceau optimiste Embers, inspiré par la fin du verrouillage.

Il s’est produit devant une foule de 3500 fans à l’aréna Ahoy.

Le Royaume-Uni n’est pas étranger au bas du classement de l’Eurovision et est arrivé à la dernière place en 2019 avec Bigger Than Us de Michael Rice.

Les fans célèbres du concours n’ont pas tardé à envoyer leur soutien à Newman.

La grande star britannique de Bake Off, Matt Lucas, a tweeté: “Nous vous aimons James Newman.”

L’animateur du petit-déjeuner de la BBC, Dan Walker, a écrit: «Wowsers #NilPoints

«Bravo James Newman pour avoir ri.

«Seul moyen de répondre à un démarrage spectaculaire à l’échelle européenne dans les bits.»

Le chanteur Tom Grennan a écrit: “JAMES NEWMAN EST UN TOP LAD.”

La star de Drag Race Michelle Visage a déclaré: «J’envoie ce tweet à James Newman et James uniquement. Tu étais INCROYABLE. “

Sur scène après la victoire du groupe, le chanteur de Maneskin Damiano David a crié dans le micro: «Nous voulions juste dire à toute l’Europe, au monde entier, le rock and roll ne meurt jamais.»