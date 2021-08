Le Britannique Tom Daley a tricoté un incroyable cardigan olympique à Tokyo

in

Après une performance époustouflante avec son partenaire de plongeon synchronisé Matty Lee, le Britannique Tom Daley est devenu champion olympique pour la première fois alors qu’il participait à ses quatrièmes Jeux olympiques.

Mais Daley est également une machine à tricoter et à crocheter et a été aperçue en train de coudre au bord de la piscine – y compris en compétition – aux Jeux de Tokyo. Il a même fait un joli support pour sa médaille d’or avec le drapeau britannique d’un côté et le drapeau japonais de l’autre.

Cependant, le véritable chef-d’œuvre de Daley est le cardigan sur le thème olympique qu’il a confectionné aux Jeux.

«Quand je suis arrivé à Tokyo, je voulais faire quelque chose qui me rappellerait ces jeux. Quelque chose que je pourrais dire que j’ai fait à Tokyo, pendant les Jeux Olympiques ! Daley a écrit dans sa légende Instagram avec le produit fini.

Et c’est spectaculaire.

“J’ai fait un logo @teamgb dans le dos, avec un drapeau et GBR sur les épaules et Tokyo brodé sur le devant !” il ajouta.

🚨Mise à jour Tom Daley🚨 Il tricote toujours. pic.twitter.com/6tqua1DEXU – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 3 août 2021

Dans un autre article de Daley montrant son cardigan olympique sur son compte Instagram de tricot et de crochet, @madewithlovebytomdaley, le plongeur a déclaré qu’il essayait également de collecter des fonds pour The Brain Tumor Charity. Il expliqua:

Puisque ma page tricot prend de l’ampleur, je voulais en profiter pour tenter de récolter de l’argent pour la @thebraintumourcharity en mémoire de mon papa ! Tout don serait grandement apprécié ️

Partageant la pochette que Daley a faite pour sa médaille d’or olympique, il a également déclaré dans sa vidéo: “La seule chose qui m’a permis de rester sain d’esprit tout au long de ce processus est mon amour pour le tricot et le crochet – tout ce qui concerne la couture.”

Vraiment cool.

Voici Daley en action aux Jeux olympiques :

🚨MISE À JOUR DALEY🚨@TomDaley1994 tricote PENDANT sa compétition de plongeon ! #TokyoOlympics pic.twitter.com/2Svogltnsd – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 6 août 2021

Je ne peux pas m’arrêter. Ne s’arrêtera pas. Tom Daley est une MACHINE à tricoter/crocheter. pic.twitter.com/na2mdADhuY – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 3 août 2021

