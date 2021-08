Le « Britcoin » proposé par la CBDC au Royaume-Uni est-il plus « nocif que bénéfique » Crypto new media

in

Les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC), qui sont des crypto-monnaies soutenues par l’État, ont fait fureur au sein des gouvernements du monde entier, car beaucoup ont rejoint la course pour développer la leur. Cependant, même si les États pourraient le percevoir comme une alternative viable aux actifs numériques décentralisés existants, les citoyens pourraient ne pas toujours le considérer sous un jour positif.

Selon un récent sondage mené par Politico, une majorité de la population britannique n’est pas trop enthousiaste à l’idée d’un “Britcoin”. La société de journalisme américaine a interrogé 2 500 adultes britanniques pour constater que 30 % des personnes interrogées n’étaient pas favorables à l’idée d’une version numérique de la livre sterling.

Alors que 24% considéraient qu’il s’agissait d’une étape progressive, la majorité pensait qu’une CBDC britannique, ou Britcoin, serait plus dommageable que bénéfique pour l’économie britannique qui avait déjà souffert de la pandémie et du Brexit.

Plusieurs raisons ont été citées par les répondants pour expliquer ce scepticisme, la principale étant la peur de se faire arnaquer. 73% des personnes interrogées étaient préoccupées par la menace de piratage et de cyberattaques en cas de lancement d’une CBDC. Cadre supérieur de l’une des plus grandes banques britanniques, NatWest avait précédemment qualifié le pays de paradis pour les escrocs et mis en garde les investisseurs contre les risques liés au commerce d’actifs numériques.

Il convient toutefois de noter que les analystes perçoivent les CBDC comme un outil efficace pour lutter contre l’utilisation du papier-monnaie pour mener des activités illégales puisque les transactions seraient enregistrées dans le grand livre de l’État.

Cependant, le contrôle effréné de l’État pose d’autres problèmes, car 62% des personnes interrogées craignaient également que le gouvernement ne saisisse leurs fonds, car la monnaie et sa blockchain seraient soutenues par l’État. 70% des personnes interrogées craignaient en outre le manque de confidentialité financière qu’un tel système offrirait.

Une CBDC est une monnaie numérique contrôlée par l’État adossée à une sorte d’actifs sous forme d’or, de réserves de change, d’obligations ou d’autres actifs, reconnus par les banques centrales comme un actif monétaire. Plus de 80 pays dans le monde sont actuellement à différents stades de développement de leur parcours CBDC, et beaucoup, comme la Chine et la Corée du Sud, ont déjà mené des essais pilotes de leurs monnaies numériques.

Les experts pensent que les CBDC peuvent surmonter la volatilité à laquelle sont confrontées les crypto-monnaies telles que Bitcoin, car elles seraient soutenues par la Banque centrale. De plus, ils peuvent améliorer l’inclusion financière des personnes non bancarisées en raison de la nécessité d’ouvrir des comptes pour leur utilisation.

Plus tôt en avril, le Royaume-Uni avait annoncé son intention d’expérimenter sa propre CBDC, nommée « Britcoin ». La chancelière britannique avait alors précisé que la CBDC coexisterait avec les systèmes monétaires existants plutôt que de les remplacer. Il l’avait également envisagé comme une alternative écologique au papier-monnaie.

De plus, étant donné que les algorithmes de minage ne seront pas nécessaires pour les devises centralisées contrôlées par l’État, les problèmes ESG auxquels Bitcoin et les autres devises POW sont confrontés sont en grande partie éradiqués.

Le scepticisme britannique à l’égard des CBDC n’est pas une surprise puisque l’adoption d’actifs numériques dans le pays reste relativement faible. Une étude récente avait placé le Royaume-Uni à l’extrémité inférieure de leur indice d’adoption de la cryptographie, car seulement 8% des personnes interrogées possédaient des crypto-monnaies. Cependant, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a récemment publié un rapport indiquant qu’il y avait une augmentation de l’intérêt des consommateurs pour la cryptographie, mais que le manque de connaissances restait un obstacle pour beaucoup.