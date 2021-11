Le British Fashion Council lance une nouvelle catégorie de prix pour les créations Roblox

Dans le cadre de ses prix annuels de la mode, le British Fashion Council ajoute une nouvelle catégorie pour 2021 : un prix pour le « design métaverse ». Aussi vaste que cela puisse paraître, le prix a en fait été créé en partenariat avec Roblox, et en tant que tel, la liste restreinte est limitée à cinq créateurs Roblox. Le gagnant, cSapphire, exploite une boutique de vêtements intégrée à l’application.

Conformément à la nature virtuelle de 2021, le prix sera remis par un avatar du directeur créatif de Gucci Alessandro Michele (photo ci-dessus) dans le cadre d’une expérience Roblox. Les joueurs pourront également explorer une reconstitution virtuelle du Royal Albert Hall pour regarder les récompenses. « Cet espace de métaverse unique que BFC a créé en collaboration avec Roblox représente l’avenir de la mode, et c’est tellement amusant de faire partie d’une expérience aussi innovante », a déclaré le mannequin Karlie Kloss, qui a fait partie des juges, dans un communiqué. .

Bien qu’il s’agisse d’un coup publicitaire, l’événement virtuel fait partie d’une fusion continue de jeux et de mode. Gucci a précédemment créé une expérience de mode surréaliste à l’intérieur de Roblox, ainsi que des baskets virtuelles, et s’est associé à l’organisation d’esports 100 Thieves. Pendant ce temps, Balenciaga, Louis Vuitton, Burberry et Longchamp ont tous créé des tenues de jeu pour des jeux comme Fortnite et League of Legends.