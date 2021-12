Le Bronco Mendenhall de Virginie démissionne

Dans une saison de carrousel d’entraîneurs de football universitaire déjà tumultueuse et folle, l’entraîneur-chef de Virginie Bronco Mendenhall a annoncé jeudi soir qu’il se retirerait après six ans à Charlottesville. Mendenhall, qui entraîne d’une manière ou d’une autre depuis 31 ans, a mené Virginia à un record de 6-6 en saison régulière en 2021.

« Je veux absolument être à mon meilleur dans tout ce que je fais pour tous ceux dont je suis responsable, mais le plus important, ma partenaire, Holly, c’est 25 années consécutives, dont 17 ans j’ai été entraîneur-chef », Mendenhall a déclaré aux journalistes peu de temps après l’annonce de son départ. « Je ne sais pas si quelqu’un – aucun d’entre vous ne sait à quoi cela pourrait ressembler, et je ne sais pas.

Mais ce que je sais, c’est que je veux passer beaucoup de temps avec elle ensemble, reconsidérer la prochaine chose que nous allons faire ensemble. Ce serait ma première priorité : qu’allons-nous faire ensemble, et quelle est la prochaine étape pour nous avant d’entreprendre quoi que ce soit d’autre.

Stunned est un euphémisme pour décrire ce développement. Rien n’indiquait que Mendenhall serait licencié et encore moins démissionner. Les Cavaliers ont manqué quelques matchs avant de concourir pour le titre de la division côtière, tombant sur la route à Pitt avant de subir une défaite déchirante contre leur rival dans l’État Virginia Tech.

« Ce fut un privilège que Bronco Mendenhall dirige l’équipe de football de Virginie au cours des six dernières saisons », a déclaré la directrice des sports de Virginie, Carla Williams, dans le communiqué officiel. « Il a fait un travail exceptionnel non seulement en transformant le programme, mais en élevant les attentes pour le programme. Il a établi les bases nécessaires pour propulser notre équipe de football vers le haut. Il est plus qu’un entraîneur de football et l’impact qu’il a eu sur ces jeunes hommes aura une influence positive pour le reste de leur vie.

Mendenhall a rencontré son équipe vers 16h45, le communiqué a été publié à 17h et a rencontré la presse à 17h30. Dans l’ensemble, ce fut un revirement rapide – même avec le président de Williams et de l’Université de Virginie, Jim Ryan, lui demandant de rester.

Qu’est-ce qui se passe maintenant est la grande question.

Il n’y a pas encore d’indications quant à qui Virginia embauchera pour remplacer Mendenhall, si elle embauchera en interne ou essaiera de sauter dans le bassin de recherche d’entraîneurs chaotique. Virginia est éligible pour un match de bowl, et Mendenhall a l’intention de rester pour que son équipe et son personnel d’entraîneurs y parviennent, malgré leur surprise face à la nouvelle.

« Je ne vais pas le faire à moins que je puisse et me sens assez énergique pour faire tout cela », a déclaré Mendenhall. « Alors ils ont vu ça et ils ont compris, ça ne veut pas dire qu’ils ont aimé ça. Mais je cherche à continuer à ajouter de la valeur, pas seulement à en profiter. »