Le bronze aux JO de Tokyo « signifie plus que toutes les médailles d’or »

Simone Biles est entrée aux Jeux olympiques de Tokyo avec cinq médailles olympiques des Jeux de Rio 2016 : quatre d’or et une de bronze. Mais elle a le sentiment que cette médaille de bronze, qu’elle a remportée à la poutre, est « si négligée ».

Dans ses docuseries Facebook Watch, Simone vs Herself, soulignant son entraînement avant Tokyo, elle a déclaré que les gens la qualifiaient souvent de quadruple médaillée d’or olympique et oubliaient complètement le bronze, qui comptait autant pour elle que l’or.

Biles est maintenant sept fois médaillée olympique, ce qui la lie à Shannon Miller pour le plus grand nombre de médailles remportées par une gymnaste américaine. Et encore une fois, elle a remporté le bronze lors de la finale de la poutre féminine aux Jeux olympiques de Tokyo mardi.

Simone Biles a ajouté à son statut de GOAT mardi à Tokyo

Et bien que sa médaille de bronze de Rio soit spéciale pour elle, elle a dit que cette médaille, pour elle, “signifie plus que toutes les médailles d’or”.

De l’émission AUJOURD’HUI :

“Cela signifie plus que toutes les médailles d’or parce que j’ai tellement poussé ces cinq dernières années et la semaine dernière alors que je suis même ici”, a déclaré Biles. “C’était très émouvant, et je suis juste fier de moi et de toutes ces filles aussi.” “Je ne me souciais pas vraiment du résultat”, a-t-elle ajouté. “J’étais juste heureux d’avoir fait la routine et d’avoir pu concourir une fois de plus.”

Elle a également remporté une médaille d’argent à Tokyo dans le cadre de la compétition par équipes, et à la poutre, elle a terminé derrière les gymnastes chinoises Guan Chenchen et Tang Xijing, tandis que la championne du concours multiple Suni Lee a terminé cinquième.

La semaine dernière, Biles s’est retirée de la compétition par équipe, de la finale du concours général et des trois autres finales par épreuve individuelle parce qu’elle luttait contre les “twisties” – une condition dangereuse où les gymnastes perdent leur conscience dans les airs. Trop risquée pour sa santé physique et mentale, Biles a choisi de ne pas concourir avant d’être finalement autorisée à la finale de la poutre.

Et pour elle, participer à nouveau aux Jeux de Tokyo était une victoire en soi, et elle a détaillé les défis auxquels elle a dû faire face pour revenir à la compétition.

Plus via l’émission AUJOURD’HUI :

« Les filles m’ont vu à l’entraînement, mes entraîneurs m’ont vu à l’entraînement ; Je ne pouvais pas le faire physiquement en toute sécurité, et c’est parce que je me perdais dans les airs », a déclaré Biles. « Avant les finales par équipes, les filles étaient terrifiées pour moi et elles n’ont jamais vraiment eu peur. « En fin de compte, nous ne sommes pas que des athlètes ou des divertissements », a-t-elle déclaré. “Nous sommes aussi humains, et nous avons de vraies émotions, et parfois ils ne se rendent pas compte que nous avons des choses qui se passent dans les coulisses qui nous affectent chaque fois que nous sortons et concourons.” Elle a également contesté l’idée que son retrait équivalait à « arrêter de fumer ». “Ce n’était pas une décision facile, donc ça fait mal que les gens se disent:” Oh, elle a arrêté “… parce que j’ai travaillé cinq ans pour ça”, a-t-elle déclaré. «Pourquoi devrais-je arrêter? J’ai vécu tellement de choses au cours des deux dernières années dans le sport. Je n’arrête tout simplement pas.

La médaille de bronze de Biles à la poutre lui a également donné un total de 32 médailles olympiques et aux championnats du monde, à égalité avec Larisa Latynina de l’Union soviétique, comme l’a noté le New York Times.

