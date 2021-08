Le bruit de la ville nous rend-il malade ?

“C’est invisible, c’est incolore, c’est inodore, c’est une propriété physique plutôt qu’un produit chimique que vous pouvez réellement sentir dans l’air”, explique Rick Neitzel, un scientifique de l’exposition à l’Université du Michigan. “Mais l’Union européenne et l’Organisation mondiale de la santé ont reconnu avec justesse qu’il s’agit d’un polluant comme un autre en ce sens qu’il s’agit d’un danger environnemental qui peut nuire à la santé humaine.”

Pour cet épisode de Glad You Asked, j’ai parlé à Neitzel du bruit, une nuisance environnementale largement ignorée par les régulateurs américains depuis les années 1980 mais qui sera de plus en plus pertinente à mesure que l’urbanisation se poursuit dans le monde.

Les chercheurs tentent toujours de distinguer quand le bruit est simplement gênant par rapport à quand il est malsain, et quand la gêne devient malsaine, mais deux choses sont claires : le bruit peut provoquer une réaction de stress dans notre corps, et le bruit peut interrompre notre sommeil, ce qui peut raccourcir la vie. après une exposition à long terme via des maladies cardiovasculaires et métaboliques. À des niveaux élevés, il peut également endommager notre audition.

À New York, les plaintes concernant le bruit ciblent principalement le comportement des voisins : fêtes, musique et voitures bruyantes. Mais les populations les plus vulnérables peuvent être celles qui ne soumettent pas beaucoup de plaintes parce qu’elles ont vécu avec l’exposition pendant trop longtemps pour s’attendre à des changements. Après avoir consulté des données recueillies par Erica Walker, chercheuse communautaire sur le bruit, je me suis rendu à Chelsea, dans le Massachusetts, une ville en grande partie immigrée située dans la ligne de mire des pistes de l’aéroport de Boston Logan, et j’ai parlé à des résidents pour qui le bruit est l’un des nombreux risques environnementaux contribuant à une mauvaise santé. résultats.

Découvrez l’épisode complet ci-dessus pour en savoir plus sur la façon dont la pollution sonore affecte la santé publique.

Lectures complémentaires :

