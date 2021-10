Toto Wolff dit que le « bruit » créé par les médias n’est que pour les pauses déjeuner et les coiffeurs et qu’il n’y prête aucune attention.

Les Mercedes Le patron de l’équipe a fait les gros titres peut-être plus que jamais cette saison alors que son équipe et Lewis Hamilton affrontent Red Bull et Max Verstappen pour les deux championnats du monde.

Ces gros titres portaient souvent sur la guerre des mots entre lui et son homologue de Red Bull, Christian Horner, les deux chefs d’équipe s’affrontant tout au long de l’année.

Leurs pilotes ont fait de même sur la piste, ce qui a conduit à des allégations de rivalité entre les deux auxquelles Verstappen a répondu en disant que la relation qu’ils entretiennent est tout simplement « bien ».

« C’est bien, » il a dit dans une interview avec The Gentleman’s Journal.

« Je veux dire, nous sommes ce que les concurrents devraient être. Nous n’allons pas exactement dîner ensemble mais ça va.

« Vous avez cet esprit de compétition et nous essayons toujours de nous battre sur la piste, mais aussi de nous respecter en dehors de la piste.

« Jusqu’à présent, il y a eu des moments de tension, mais dans l’ensemble, tout s’est bien passé. »

Texas = Toto Nation 🤗❤️ : mdouhne pic.twitter.com/aam5cSPO8i – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 26 octobre 2021

Wolff a rejoint le pilote Red Bull pour lutter contre le « bruit » créé par les médias au cours de cette saison.

Bien qu’il dise qu’ils sont importants pour le sport, il a le sentiment que leurs histoires ne servent vraiment qu’à servir les gens pendant leurs pauses déjeuner ou chez les coiffeurs et ne leur prête pas beaucoup d’attention lui-même.

« Il est important que nous ayons les fans et aussi les médias », a-t-il déclaré à Sky.

« En fait, c’est un bruit. Vous pouvez le lire pendant votre pause déjeuner ou chez le coiffeur.

« En fin de compte, vous devez vous concentrer sur ce qui se passe dans l’entreprise. »

Verstappen ressent la même chose que Wolff à cet égard.

« Je sais ce que je dois savoir en F1, au sein de l’équipe, et je ne suis pas vraiment intéressé par toutes les autres histoires autour », a-t-il déclaré.

« Je ne veux pas le suivre. Je ne veux pas le voir sur mon flux. Je me concentre simplement sur le fait d’avoir mon propre temps avec ma famille et mes amis quand je suis à la maison. Si je suis sur les réseaux sociaux, je ne veux pas voir une voiture de course.

« Cela n’influencera rien de ce que je fais le week-end, sur la piste ou mes performances, donc c’est juste une perte de temps de le regarder. »