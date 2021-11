Le brûlage du chaume ne contribue qu’à 10 % à la pollution de l’air à Delhi : selon le Centre SC ; propose trois façons

Le tribunal suprême a également reproché au gouvernement de Delhi de se concentrer uniquement sur le brûlage du chaume comme cause de la pollution dans son affidavit.

Le Centre a déclaré à la Cour suprême que le brûlage du chaume n’était pas la principale cause de pollution à Delhi, car il ne contribuait qu’à 10 % de l’air pollué de la capitale. Lors de son audience sur la crise de la pollution à Delhi, la Cour suprême a demandé au Centre : « Êtes-vous d’accord que le brûlage du chaume n’est pas la cause principale ? » Pour cela, le gouvernement central a accepté.

Au moins 74% de pollution causée par les industries, la poussière et les véhicules dans la ville, a déclaré le Centre. Le tribunal suprême a également reproché au gouvernement de Delhi de se concentrer uniquement sur le brûlage du chaume comme cause de la pollution dans son affidavit.

«L’affidavit déposé par les intimés et après avoir entendu, nous arrivons à la conclusion que les principaux coupables de pollution sont les activités de construction, l’industrie, les transports, l’électricité et la circulation automobile, à l’exception du chaume brûlé dans certaines parties. Même si certaines décisions ont été prises par la Commission pour la gestion de la qualité de l’air dans la région de la capitale nationale et les zones adjacentes, la Loi n’a pas indiqué précisément quelles mesures ils vont prendre pour contrôler les facteurs qui causent la pollution de l’air.

« Compte tenu de cela, nous demandons au gouvernement indien de convoquer une réunion d’urgence demain et de discuter des domaines que nous avons indiqués et des ordres qu’ils peuvent passer pour contrôler efficacement la pollution de l’air. En ce qui concerne le brûlage du chaume, les déclarations sous serment indiquent en gros que leur contribution n’est pas tant que pour deux mois. Cependant, à l’heure actuelle, une bonne quantité de brûlage de chaume a lieu dans l’Haryana et le Pendjab », a déclaré le tribunal composé également des juges DY Chandrachud et Surya Kant.

Le Centre a également suggéré trois mesures pour réduire les niveaux croissants de pollution de l’air dans la capitale nationale, notamment l’introduction d’un programme de véhicules impairs-pairs, l’interdiction d’entrée des camions à Delhi et le verrouillage le plus sévère.

La plus haute juridiction a ordonné au Centre de convoquer une réunion d’urgence mardi pour prendre des mesures telles que l’arrêt des transports de construction non essentiels, des centrales électriques et la mise en œuvre du travail à domicile. Un banc, dirigé par le juge en chef NV Ramana, a demandé aux secrétaires concernés de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana, du Pendjab et de Delhi d’assister à la réunion pour présenter leurs observations devant le comité formé par celui-ci.

