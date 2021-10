Le brutal Bitcoin Bear Markets appartient au passé, déclare le PDG de Crypto Investment Giant – mais il y a un hic

Le PDG de la société d’investissement crypto Pantera Capital a déclaré que les marchés baissiers brutaux du Bitcoin, où BTC chute de plus de 80%, appartiennent désormais au passé.

Dans une nouvelle édition de la Blockchain Letter, Dan Morehead affirme que Bitcoin est entré dans l’ère post-halving et ne suit plus l’extrême volatilité des cycles de marché précédents.

« Je pense que nous en avons terminé avec le cycle de réduction de moitié de quatre ans – et que nous passons à la prochaine ère des prix.

Nous avons mis à jour les graphiques que nous utilisons depuis 2014, montrant les principaux marchés haussiers et baissiers. J’ai l’impression que nous avons terminé le cycle de réduction de moitié en avril. Nous avons eu une période de folie temporaire – où les interdictions minières chinoises étaient considérées comme négatives et quelques personnes avaient la blockchain ESG à l’envers – et maintenant nous sommes dans un nouveau marché haussier.

J’ai longtemps soutenu qu’à mesure que le marché deviendrait plus large, plus précieux et plus institutionnel, l’amplitude des fluctuations des prix se modérerait. »

Source : Pantera Capital

Selon Morehead, la nouvelle ère des prix inaugurera des marchés baissiers plus modérés que les phases correctives de 2014 et 2018.

« Bien que nous ayons déjà connu deux marchés baissiers en baisse de 83 %, je pense que ceux-ci appartiennent à notre passé primordial. Les futurs marchés baissiers seront moins profonds. Les deux précédents ont été de -61 % et -54 %.

Source : Pantera Capital

Cependant, Morehead souligne que les marchés baissiers moins profonds s’accompagnent d’une prise.

« Malheureusement, il n’y a pas de repas gratuit. Le revers de la médaille est que nous ne verrons probablement plus les rallyes 100x en un an non plus. (Il y a une coïncidence étonnante des nombres -82/3/4% ici). Si jamais il atteint à nouveau -83%, je vais ALL IN.

