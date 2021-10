Le BRX de Nani Roma et Loeb passe au biocarburant au Dakar

13/10/2021 à 14:41 CEST

L’équipe Bahrain Raid Xtreme, dirigée par Prodrive, utilisera un carburant avec des composants durables dans le nouveau prototype BRX T1 + qui sera piloté par Nani Roma et Sébastien Loeb à Dakar 2022, après avoir fait ses débuts l’année dernière dans le rallye avec une cinquième place. dans Nani Roma et Alex Winocq et l’abandon de Loeb. En plus de développer un véhicule modifié pour répondre aux exigences de la nouvelle catégorie T1 +, il est également passé au carburant Prodrive ECOpower, développé en collaboration avec Coryton Advanced, après les avoir testés pendant plusieurs journées d’essai au Pays de Galles.

La composition contient des biocarburants de 2e génération à partir de déchets agricoles et des e-carburants créés à partir de la capture du carbone. Ainsi, « elle offre une réduction de 80 % des gaz à effet de serre » par rapport à l’essence traditionnelle.

La FIA a modifié la réglementation de la catégorie principale Cross Country, créant deux nouvelles catégories (T1+ et T1-U, cette dernière destinée aux véhicules hybrides ou électriques), dans le but d’ouvrir la porte à de nouvelles technologies et plus durables. groupes motopropulseurs.

L’équipe de Nani Roma, désormais copilotée par Alex Haro, fera ses débuts avec ce carburant au Abu Dhabi Desert Challenge (5-11 novembre) et au Saudi Hail Rally (6-11 décembre) avant de l’utiliser dans le Dakar 2022.

« Je suis un ardent défenseur du sport automobile pour qu’il prenne les devants dans le développement, les tests et la promotion de nouvelles technologies qui peuvent aider à lutter contre le changement climatique. Le Dakar et la Coupe du monde de cross-country FIA sont l’environnement parfait. pour montrer les avantages du prochain génération de carburants durables et indique clairement qu’ils peuvent être utilisés dans les véhicules routiers pour réduire l’utilisation de carburants fossiles, tout en offrant les mêmes performances et la même autonomie « , dit le patron de Prodrive David Richards.

