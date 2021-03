Le BST Hyde Park de Londres reporté à 2022

Les organisateurs de BST Hyde Park ont ​​annoncé que le festival de Londres n’aura pas lieu en juillet, comme prévu, au milieu de la pandémie en cours. Dans la même déclaration, cependant, il a été confirmé que les têtes d’affiche Confiture de perles et Duran Duran sont toujours prêts à se produire lors des festivités de l’année prochaine, qui sont reportées du 8 au 10 juillet 2022.

Pearl Jam montera sur scène les vendredis et samedis soirs, les Pixies les rejoignant le premier soir. Duran Duran, qui devrait faire la une dimanche soir, sera rejoint par Nile Rodgers & CHIC.

Recevez les dernières nouvelles du rock directement dans votre boîte de réception!

Nous sommes tristes d’annoncer que le BST Hyde Park n’aura pas lieu en juillet. Cependant, nous sommes heureux d’annoncer que @PearlJam et @duranduran reviendront l’été prochain. Veuillez lire notre déclaration complète ci-dessous ou ici: https://t.co/SjQTLHBQ7F Vous envoyer notre amour et rester en sécurité. pic.twitter.com/meLjbk8kJJ – BST Hyde Park (@BSTHydePark) 30 mars 2021

Selon le site Web de BST Hyde Park, tous les billets restent valables pour les dates nouvellement reprogrammées 2022, cependant, tous les détenteurs de billets seront contactés avec des informations de remboursement s’ils ne peuvent plus assister.

«C’est le cœur lourd que nous annonçons que le BST Hyde Park n’aura pas lieu en juillet 2021», ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. «Suite à notre examen des avis les plus récents du gouvernement, le dernier calendrier signifie que nous ne sommes pas en mesure de fournir avec certitude la qualité pour laquelle BST Hyde Park est connue dans le temps disponible. En prenant cette décision à ce stade, nous permettons aux artistes, à l’équipe, aux fans et à tous ceux qui se rassemblent pour aider à créer ces spectacles de planifier en conséquence.

Ils ont ajouté: «Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le NHS et toutes les organisations et individus incroyables qui ont travaillé sans relâche ces douze derniers mois pour assurer la sécurité du pays. Vos efforts sont extrêmement appréciés. »

Cela marque le deuxième été consécutif que l’événement populaire a été annulé alors que le coronavirus continue d’augmenter. Les fans de Duran Duran étaient particulièrement ravis d’assister au premier spectacle du groupe en six ans, qui devait inclure une apparition de Grace Jones en plus de Rogers. L’apparition de Pearl Jam, quant à elle, a été présentée comme étant leur plus grand spectacle à Londres.

Les événements de cet été devaient se dérouler sur deux week-ends, avec une variété d’activités gratuites entre les deux, y compris des soirées cinéma en plein air, des projections sportives en direct, de la cuisine de rue, des bars éphémères et un théâtre pour enfants.

Pour plus d’informations sur BST Hyde Park, visitez le site officiel.